El Gobierno de Ecuador busca ayudar a pequeños productores afectados por conflicto en Ucrania

El Gobierno de Ecuador busca ayudar a pequeños productores afectados por conflicto en Ucrania

QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, expresó que busca mecanismos para apoyar a pequeños productores de banano y otros productos...

El mandatario agregó que en esta semana se reunirá con los ministros de Economía y Producción para analizar medidas de compensación que permitan sostener la producción y el empleo, porque esto del conflicto bélico será transitorio.Lasso destacó que el actual incremento del precio del petróleo en el mercado internacional trae aparejado inflación global, aumento de precios de insumos agrícolas y pérdida de mercado para productos como banano y flores en Rusia y Ucrania.Además, anunció que mantiene conversaciones con China para compensar la pérdida del mercado, de cerca de 1.000 millones de dólares en Rusia, para el banano y otros productos ecuatorianos.En vista de que China produce urea, Lasso dijo que conversan para lograr los mejores caminos para los pequeños productores ecuatorianos.El 14 de marzo, pequeños y medianos productores de banano de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos y El Oro, en el oeste de Ecuador, bloquearon vías con racimos de la fruta para solicitar al Gobierno que el sector sea declarado en emergencia y compre los excedentes que existen como consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania.El presidente respondió durante el enlace radial que no es realista pensar que el Gobierno pueda comprar la producción que no vaya al mercado ruso, pero dijo que está buscando otros mercados.Lasso añadió que su Gobierno será muy firme para hacer cumplir con los precios del banano en el mercado local.Apuesta por la pazSobre el conflicto entre Rusia y Ucrania el primer mandatario dijo que su país apuesta siempre por la paz, el respeto al multilateralismo y sobre todo a la alineación con las decisiones que tome la Organización de la Naciones Unidas.El presidente hizo votos porque se retomen las negociaciones para lograr la paz y se supere el conflicto en el menor tiempo posible.El 24 de febrero, Rusia inició una operación especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo entonces que esta operación tiene como objetivo la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero.Por otra parte, más de dos millones de ucranianos buscaron refugio en países vecinos desde el inicio de la operación rusa, según datos de la ONU.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron amplias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra, con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.

