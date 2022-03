https://mundo.sputniknews.com/20220314/las-claves-del-conflicto-entre-la-familia-de-vicente-fernandez-y-televisa-1123086080.html

Las claves del conflicto entre la familia de Vicente Fernández y Televisa

La viuda de Vicente Fernández, el último ídolo ranchero de México, aseguró que los directivos de Televisa "no tienen llenadera" y acusó que la televisora más... 14.03.2022, Sputnik Mundo

María Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Cuquita en el mundo del espectáculo, amenazó con tomas las acciones legales necesarias en que caso de que Televisa y Univisión estrenen la serie El último rey. El hijo del Pueblo, la cual aborda los claroscuros de la vida del intérprete de Mujeres divinas y Acá entre nos. Además, mencionó que su marido nunca confió en la empresa controlada por la familia Azcárraga. En cambio, dijo, sí firmó un acuerdo con la productora Caracol para una serie sobre su vida se transmitiera en Netflix. En un video, Cuquita advirtió que no está sola y que de su lado tiene a toda su familia, a su equipo legal y al público que desde hace décadas admira el trabajo no sólo de Vicente Fernández, sino de su hijo Alejandro Fernández el Potrillo. Sin embargo, el productor de la serie de Televisa, Juan Osorio, dijo que la serie sí se estrenará este 14 de marzo pese a las advertencias de la familia Fernández. "La gente la va a ver porque Vicente Fernández es un ídolo al que todavía le guardamos luto, segundo porque es una producción muy cuidada y tercero porque nos ayudó toda esta polémica", comentó Osorio a Radio Fórmula. ¿Un acto de censura?En la serie El último rey. El hijo del Pueblo, el último ídolo ranchero de México es interpretado por el cantante y actor Pablo Montero. El guion está basado, en parte, en El último rey: biografía no autorizada de Vicente Fernández, libro escrito por la periodista argentina Olga Wornat, quien reveló episodios oscuros del cantante y su familia, como casos de lavado de dinero, narcotráfico, homofobia en contra de Juan Gabriel y el secuestro de uno de sus hijos. Wornat asegura que los Fernández intentan hacer "un burdo intento de censura" de su trabajo y defendió su trayectoria, argumentando que tiene más de 35 años de profesión y 11 libros publicados. Olga Wornat también ha investigado y publicado extensos y documentados reportajes sobre otros mexicanos polémicos, como el expresidente Felipe Calderón y la exprimera dama Martha Sahagún. Sobre el primero escribió Felipe, el Oscuro (2020), y sobre la segunda publicó La Jefa: vida pública y privada de Marta Sahagún (2003). El narco y un secuestro familiar Uno de los temas más escabrosos que aborda el libro de Wornat es el secuestro que en 1998 sufrió Vicente Fernández Jr. —el hijo mayor del Charro de Huentitán— por parte de un grupo del crimen organizado. Según la periodista, su rescate valió 3 millones de dólares y la amputación de dos dedos. Pero lo más controversial es que en el secuestro presuntamente estuvo implicado Gerardo, otro de los hermanos Fernández. Además, la reportera cuenta que ese mismo Gerardo fue amigo de Ignacio Nacho Coronel, un exlíder del cártel de Sinaloa que a su vez era muy cercano a los dos grandes capos de México y absolutos líderes de esa organización criminal: Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada. La viuda de Vicente Fernández sostiene que nadie tiene el derecho a explotar la imagen de su esposo —fallecido el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años— y dijo que hará valer las leyes mexicanas para demandar a quien se atreva a realizar series sin su autorización. De hecho, el caso ya llegó a un juez civil de México, ya que Vicente Fernández es una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

