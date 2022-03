https://mundo.sputniknews.com/20220314/el-gigante-mexicano-bimbo-se-va-de-rusia-en-linea-con-sus-valores-1123070731.html

El gigante mexicano Bimbo se va de Rusia "en línea con sus valores"

El gigante mexicano Bimbo se va de Rusia "en línea con sus valores"

Grupo Bimbo, la trasnacional mexicana de la panadería, anunció que retirará sus operaciones de territorio ruso por el conflicto que se vive en Ucrania. 14.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-14T16:44+0000

2022-03-14T16:44+0000

2022-03-14T16:46+0000

américa latina

méxico

ucrania

rusia

bimbo

trigo

🏛️ compañías

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1122419823_0:25:677:405_1920x0_80_0_0_a47faa2baf65f5dc99f02561b9255f26.jpg

Por un asunto de congruencia con sus principios, la empresa de la multimillonaria familia Servitje no trabajará en el país gobernado por Vladímir Putin. "Debido a la actual situación internacional, y en línea con nuestros valores, Grupo Bimbo informa que ha suspendido las ventas de la marca Bimbo en Rusia, así como sus nuevas inversiones de capital y mercadotecnia en aquel país", se lee en un comunicado difundido por esta compañía que, tan sólo en el cuarto trimestre de 2021, obtuvo ingresos por 97.445 millones de pesos (unos 4.765 millones de dólares). El anuncio del gigante mexicano de la panadería se produce 14 días después de que también decidiera despedirse de Ucrania, país que actualmente libra un conflicto con las fuerzas armadas rusas. Grupo Bimbo priorizó proteger a los 150 trabajadores que laboraban en su planta de Dnipro, la cual fue cerrada desde el 23 de febrero. Bimbo inició operaciones en Rusia en 2017 con la adquisición de East Balt Bakeries. Igual que en Ucrania, vendía bollos para sándwiches, bagels, hamburguesas o cualquier tipo de emparedado. Su negocio estaba enfocado no en la venta directa al cliente, sino en vender insumos a establecimientos de comida rápida. Sin embargo, advirtió que su salida de suelo ruso no es definitiva. "Seguiremos monitoreando y evaluando la situación conforme las circunstancias evolucionen", explicó la empresa.

https://mundo.sputniknews.com/20220228/que-productos-vende-bimbo-en-ucrania-y-como-se-fue-de-ese-pais--1122418680.html

méxico

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, ucrania, rusia, bimbo, trigo, 🏛️ compañías, operación militar especial de rusia en ucrania