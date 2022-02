https://mundo.sputniknews.com/20220228/que-productos-vende-bimbo-en-ucrania-y-como-se-fue-de-ese-pais--1122418680.html

¿Qué productos vende Bimbo en Ucrania y cómo se fue de ese país?

Aunque Bimbo es conocida en América Latina por vender pastelillos y pan de caja, en Ucrania su línea de productos es más limitada, aunque no por ello menos... 28.02.2022, Sputnik Mundo

ucrania

rusia

méxico

bimbo

américa latina

🏛️ compañías

operación militar especial de rusia en ucrania

Grupo Bimbo, el gigante internacional de la panadería con presencia en 33 países, anunció que retirará sus operaciones de territorio ucraniano tras el estallido del conflicto bélico entre Kiev y Moscú. En un comunicado, precisó que su planta ubicada en la ciudad de Dnipro fue cerrada desde el 23 de febrero ante el aumento de las tensiones entre las fuerzas ucranianas y el ejército ruso. El motivo del cierre por tiempo indefinido es la seguridad de los 150 trabajadores que operan en dicha fábrica. Todos ellos son de nacionalidad ucraniana, según informó la compañía fundada por el magnate mexicano de origen español Lorenzo Servitje en 1945. De esta manera, Grupo Bimbo se une a Gruma en la lista de las dos grandes trasnacionales mexicanas que han tomado la decisión de abandonar Ucrania, uno de los países de la región donde tiene presencia. También tiene plantas en Reino Unido, Suiza, Italia, Portugal, España, Francia y Rusia. ¿Qué productos vende Bimbo a los ucranianos?El mercado que tiene la compañía mexicana en este país de Europa del Este es diferente al que participa en América Latina, donde Bimbo es popularmente conocido por su línea de pastelillos dulces, bizcochos y pan de caja, productos que se pueden encontrar en cualquier tienda o supermercado. Sin embargo, en Ucrania, donde la compañía opera a través desde 2017 a través de Bimbo QSR, se dedica más al ramo conocido como Business to Business (B2B), es decir, que no le vende directamente a un cliente, sino que es proveedor de otro negocio. En este caso, Bimbo QSR es proveedor de panes para restaurantes de comida rápida de Ucrania. Entre sus productos se encuentran muchos tipos de bollos para sándwiches, bagels, hamburguesas o cualquier tipo de emparedado. Hay bollos hechos a base de papa, de pretzel, de granos o de harina. También hace brioche, un pan muy común en Europa hecho a base de yema de huevo y con sabor dulce. "Desde los clásicos panecillos redondos hasta los formatos artesanales únicos, tenemos la experiencia operativa para crear la sandwichera personalizada que es perfecta para su menú", explica la empresa."Bimbo QSR ofrece soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades exclusivas de los clientes, al tiempo que cumple con todas las normas de seguridad alimentaria y de cumplimiento normativo aplicables", explica en su página web. También cuentan con una flota de camiones y remolques con cadena fría que permiten distribuir sus productos en todo el país. Grupo Bimbo es una compañía que no deja de crecer. En el cuarto trimestre de 2021 obtuvo ingresos por 97.445 millones de pesos [unos 4.765 millones de dólares], un 14,9% más que el mismo periodo de 2020. En 2019, formó parte de la lista Global 2000 de la revista Forbes, en la cual aparecen las compañías públicas más grandes del planeta. También fueron incluidas otras firmas mexicanas como América Móvil, Grupo Financiero Banorte, Cemex, FEMSA, entre otras. Actualmente, su presidente global es el empresario mexicano Daniel Servitje Montull, hijo de Lorenzo Servitje, fundador de la compañía.

ucrania

méxico

ucrania, rusia, méxico, bimbo, 🏛️ compañías, operación militar especial de rusia en ucrania