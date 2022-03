https://mundo.sputniknews.com/20220314/dos-gigantes-de-occidente-en-apuros-tesla-y-spacex-preocupadas-por-el-alza-en-materias-primas-1123084664.html

Dos gigantes de Occidente en apuros: Tesla y SpaceX, preocupadas por el alza en materias primas

De acuerdo con el dueño de Tesla y SpaceX, el polémico Elon Musk, el conflicto que se vive en Ucrania ha generado que ambas empresas se encuentren bajo presión... 14.03.2022, Sputnik Mundo

"Tesla y SpaceX están experimentando un importante presión inflacionaria en materias primas y logística", aseguró Elon Musk, el dueño de ambas empresas en un hilo de breves mensajes en Twitter, en donde también invitó a sus seguidoras a analizar la tasa de inflación que podría darse en los próximos años. En sus redes sociales, el magnate compartió también un artículo del Financial Times en donde se reporta el alza de las materias primas debido al conflicto que se vive en Ucrania. De acuerdo con el medio especializado en temas económicos y financieros, en una semana el precio de las materias primas se elevó en un 16%, además de que el precio del petróleo en Estados Unidos llegó a su nivel más alto en los últimos 14 años. Como parte de los bloqueos económicos que Occidente ha impuesto a Rusia ante el despliegue militar especial en Ucrania está justamente la prohibición de las importaciones de petróleo ruso a Estados Unidos, una decisión que, de acuerdo con expertos, podría costarle caro al Gobierno de Biden. De acuerdo con el director de la empresa de servicios financieros Navigator Principal Investors, Kyle Shostak, el Gobierno estadounidense no cuenta con un plan alternativo para asegurar el suministro de petróleo tras haber bloqueado el proveniente de Rusia. Esto, señaló el experto, podría llevar incluso a una recesión. "El precio del barril puede llegar a 160 dólares o más. Así EEUU puede verse rápidamente inmerso en una recesión, por lo que la cuestión es cuánto tiempo y hasta qué punto el consumidor medio estadounidense y la economía de ese país pueden soportar el impacto", dijo Shostak en entrevista con Sputnik. Sin embargo, de acuerdo con el Financial Times, el alza en los costos se extiende a materias primas con el aluminio, el carbón, que se oferta hasta el 400 dólares la tonelada, así como el níquel, cuyo precio está por arriba de los 27.000 dólares la tonelada.

