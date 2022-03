https://mundo.sputniknews.com/20220312/prohibir-las-importaciones-de-petroleo-ruso-puede-costarle-a-eeuu-una-recesion-1123020845.html

Prohibir las importaciones de petróleo ruso puede costarle a EEUU una recesión

Prohibir las importaciones de petróleo ruso puede costarle a EEUU una recesión

La Administración Biden no tiene un plan alternativo para asegurar el suministro después de haber prohibido las importaciones rusas de petróleo y energía. Es... 12.03.2022, Sputnik Mundo

"Desde el punto de vista interno, está claro que la Administración no tiene un plan sustitutivo en el que apoyarse. Las alternativas serán ir a Arabia Saudí y a Venezuela y debilitar efectivamente estos Gobiernos políticos que aprovecharán cualquier oportunidad para negociar sus precios desde una posición de poder", precisó Shostak.Según él, los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han trabajado duro para conseguir un acuerdo para el petróleo a los precios actuales, por lo que un posible aumento de la producción como concesión a EEUU no es nada seguro.Según Shostak, la decisión que tomó el presidente de EEUU de prohibir las importaciones de petróleo ruso al nivel de 672.000 barriles diarios fue difícil en medio de una atmósfera política compleja. Opinó que fue algo no planificado porque una semana antes el secretario de Energía de EEUU había especificado que dicha prohibición sería muy negativa para la economía estadounidense. En consecuencia, esta realidad del mercado energético actual radica en el hecho de ser profundamente interdependiente."Habrá un comprador para el producto listo a ser entregado, todos lo necesitan. Los proveedores rusos desviarán los camiones cisterna del volumen destinado a EEUU hacia los mercados asiáticos que están necesitados de petróleo incluso desde antes de que comenzara el conflicto. Los precios actuales de la energía están muy por encima de lo que preveía el presupuesto ruso", indicó Shostak.En su opinión, el efecto de la actual situación en la economía rusa será probablemente muy pequeño, ya que la cantidad de importación de petróleo ruso a EEUU es en general pequeña (7%-8%) y estaba disminuyendo de todos modos."No se está comprando gas natural a Rusia. Incluso con un descuento sustancial, se seguirá vendiendo a los niveles, suficientes para satisfacer el presupuesto estatal ruso, equilibrado a 69 dólares por barril en 2021, y llegar a fin de mes. Irán pudo hacer lo mismo durante años y sobrevivió, China y otros países compran producción iraní diariamente", detalló.Además, subrayó que lo más probable es que los países europeos sigan comprando petróleo ruso porque lo continúan haciendo a pesar de los paquetes sancionatorios que impusieron a Rusia en varias esferas.Shostak concluyó que otro elemento que se ha excluido específicamente de la prohibición estadounidense es el uranio, ya que EEUU tiene una importante dependencia del uranio de Rusia que le proporciona más del 20% de su demanda interna.Según los datos publicados por la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el precio de la gasolina en EEUU ha batido otro récord en los dos últimos días. Entre el 9 y 10 de marzo había aumentado ocho centavos, pasando de 4,17 a 4,25 dólares, después de que el presidente Joe Biden anunciara un día antes la prohibición de las importaciones de energía rusa.Rusia suministra el 10% de las necesidades mundiales de crudo y el 40% de gas en Europa. Sin embargo, EEUU compra una cantidad limitada de petróleo ruso, tomando el 20% de los 10,5 millones de barriles diarios exportados por Rusia en 2021.

