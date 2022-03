https://mundo.sputniknews.com/20220311/reviven-video-donde-el-cantante-edgar-oceransky-confiesa-y-defiende-relaciones-con-adolescentes-1122983841.html

Reviven video donde el cantante Édgar Oceransky confiesa y defiende relaciones con adolescentes

Reviven video donde el cantante Édgar Oceransky confiesa y defiende relaciones con adolescentes

Un video donde el cantante mexicano Édgar Oceransky confiesa que se siente atraído y ha mantenido relaciones sexuales con menores de edad fue difundido en... 11.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-11T17:13+0000

2022-03-11T17:13+0000

2022-03-11T17:13+0000

américa latina

méxico

política

violencia de género

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1122984275_0:4:1440:814_1920x0_80_0_0_30ef468f5e8b574200af16067b62a0ab.jpg

La usuaria @anhele se sumó a las denuncias en contra de Oceransky, quien en 2018 ya había sido señalado por pederastia como parte del movimiento #MeTooArtistas, el cual suspendió sus actividades tras el suicidio de Armando Vega Gil, exintegrante de Botellita de Jerez.A través de su cuenta de Twitter, Anhelé reveló cuando Oceransky se le insinuó cuando era adolescente, y afirmó que no es la única joven que puede constatar que el mexicano corteja a menores de edad.Como prueba de ello, la joven compartió un video de una presentación del intérprete de Un beso grande grabado en 2011 y en el que el propio Oceransky recuerda un viaje a España en el que habló sobre sus preferencias sexuales.En el material (ya no disponible en YouTube por un reclamo de derechos de autor), el cantautor afirma que "es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro" y cuenta cuando unas "muchachas bien feministas" le reclamaron su gusto por las menores de edad.Incluso, el artista asegura que a todos los hombres les atraen las menores de edad, sólo que no lo expresan porque está prohibido por la ley.Oceransky detalla que la canción que está a punto de interpretar —La recuerdo así— se la dedicó a una joven que conoció cuando tenía 15 años y que lo buscó cuando ya tenía 23, momento en el que él ya no sintió lo mismo porque "con el tiempo las mujeres se van volviendo más ariscas cada vez".El cantante continúa y afirma que se enamoró de la joven "porque todo era muy sencillo… hasta que creció y entendió el poder que tienen las mujeres sobre los hombres utilizando la parte más chiquita de su cuerpo".Édgar Ocerasnky reconoce que hasta su madre (abogada) le reclamó que lo hacía era un delito y una perversión, y si bien reconoció que sí estaba delinquiendo, rechazó que se trata de un acto perverso y, más bien, por su carrera en psicología en la UNAM, lo veía como "estimulación temprana".Hasta el momento, el trovador no se ha pronunciado por la nueva denuncia.

https://mundo.sputniknews.com/20220309/la-cantante-sasha-sokol-denuncia-por-pederastia-al-productor-mexicano-luis-de-llano-1122855078.html

https://mundo.sputniknews.com/20220309/los-casos-de-pederastia-y-violencia-que-han-sacudido-el-mundo-del-espectaculo-mexicano-1122861433.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, violencia de género