La cantante Sasha Sokol denuncia por pederastia al productor mexicano Luis de Llano

La cantante mexicana Sasha Sokol denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte del productor Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años y él 39. 09.03.2022, Sputnik Mundo

"Luis de Ya No. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio", declaró Sokol en su cuenta de Twitter.En un hilo, la exintegrante de Timbiriche acusó a De Llano de mentir nuevamente sobre la supuesta relación que mantuvieron cuando ella era parte del popular grupo del que salieron artistas como Thalía y Paulina Rubio."Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y el 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad que mi mamá", recordó la artista.Lo anterior, luego de que el también productor de telenovelas tuvo una entrevista con Yordi Rosado en la que reconoció que "tuvo un romance" con Sasha Sokol, hasta que un día lo "mandó al demonio".Según De Llano, la supuesta relación duró seis meses hasta que la cantante "se desencantó", a pesar de que reconoció que no estaba seguro si el enamoramiento que él sentía por ella fue recíproco."Yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna, creo que por ese lado fue", declaró De Llano.El productor que, entre otros proyectos se encargó del famosos Festival de Avándaro de 1971, incluso dijo que le da pena hablar del tema porque no se habla de la carrera de Sasha.En el hilo que la cantante publicó, la cantante aseguró que cuando su familia se enteró se enojaron mucho al grado que su padre la "desadoptó", mientras que su madre decidió sacarla de Timbiriche, lo que no impidió que siguieran en contacto."Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada", se lee en la publicación.La intérprete de No me extraña nada aseguró que Luis de Llano miente porque "sabe que cometió un delito", y aunque asume su responsabilidad en la situación, considera que no debe mantenerse en silencio.Al final del hilo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció su apoyo a Sasha Sokol para levantar una denuncia, aunque no se sabe si la artista se contactó con las autoridades.

