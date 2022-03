https://mundo.sputniknews.com/20220311/red-de-cubanos-residentes-en-america-latina-critica-decision-migratoria-de-panama-1122984794.html

Red de Cubanos Residentes en América Latina critica decisión migratoria de Panamá

Red de Cubanos Residentes en América Latina critica decisión migratoria de Panamá

LA HABANA (Sputnik) — La Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe calificó de negativa la decisión del Gobierno de Panamá de imponer visas de... 11.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-11T17:28+0000

2022-03-11T17:28+0000

2022-03-11T17:28+0000

américa latina

panamá

centroamérica

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1110382743_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_3a438d8649ceb3754dd5e1f68e8ea751.jpg

El pasado 8 de marzo, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, firmó el decreto ejecutivo número 19 que establece la visa "para pasajeros o tripulantes en tránsito como requisito para los ciudadanos extranjeros de nacionalidad cubana que viajan en tránsito por la República de Panamá hacia otro destino o de retorno a su país, durante un período de tres meses".Esta medida provocó que cientos de personas que tramitan sus visados para Panamá y otros países de América Central y del Sur, concurrieran a las inmediaciones de la sede diplomática istmeña en La Habana, llenos de dudas e incertidumbre ante la proximidad de sus vuelos.Entre ellos, hay muchas personas que viajarán a Nicaragua, país que mantiene una exención de visado a los ciudadanos cubanos, pero las aerolíneas en las que viajarán hacen escalas en Panamá.El documento circulado por la Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe en su muro de la red social de Facebook, explica que la decisión de Panamá de imponer visados de tránsito, "afecta además a los que residimos fuera de Cuba y realizamos frecuentes viajes a la isla a visitar a nuestros familiares, ya que ahora debemos gestionar una nueva visa y añadir otro costo, para transitar por un país al que no vamos a entrar".Asimismo, añade que la nueva medida no tendrá efectos directos en los flujos migratorios de cubanos hacia Panamá y que da un tratamiento diferenciado a los nacionales de la isla, que con su emigración —asegura— "han contribuido históricamente al desarrollo de los países que nos acogen".Reconoce también que la decisión se adopta en medio de una crisis económica internacional derivada de dos años de pandemia de COVID-19 y los efectos de un conflicto bélico en Europa que ya impacta en las economías de las naciones de América y en las personales de cada uno de sus ciudadanos; cuestiones que en el caso de Cuba, -agrega- "tiene un efecto superior por las consecuencia de un despiadado bloqueo estadounidense a la isla por más de 60 años".También respaldan todas las medidas encaminadas a garantizar una emigración ordenada y segura, pero —reitera— "no aquellas que tengan un efecto diferenciado para con nuestros nacionales".Por otra parte, la declaración insta al Gobierno de EEUU a concluir el proceso para regularizar sus servicios consulares en Cuba y cumplir los acuerdos que en materia migratoria tiene adoptado con Cuba, en especial la entrega de no menos de 20 mil visas anuales a ciudadanos cubanos.

https://mundo.sputniknews.com/20220309/conmocion-en-viajeros-cubanos-ante-inminente-aplicacion-de-visa-de-transito-en-panama-1122877687.html

panamá

centroamérica

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

panamá, centroamérica, cuba