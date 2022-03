https://mundo.sputniknews.com/20220311/occidente-esta-representado-por-una-banda-de-degenerados-morales-1122976346.html

Así lo entiende el analista internacional Cristian Taborda, al indicar que Occidente está en peligro a causa del presidente de EEUU, Joe Biden, y no debido a... 11.03.2022

1984, estilo OTANAl mejor estilo de la obra de George Orwell: toda una maquinaria propagandística pro OTAN. Es la que ha desplegado Occidente a partir de la misión de desmilitarización y desnazificación en Ucrania por parte de Rusia. De acuerdo a Taborda, hay un avance totalitario directo sobre cualquier persona o medio que presente una visión alternativa o neutral a lo que está sucediendo.En este sentido, advierte que a la palabra Occidente hay que ponerla entre comillas, porque habría que ver qué representa Occidente hoy en día."Hoy ‘Occidente’ está representado por una banda de degenerados morales como [Joe] Biden, [Justin] Trudeau, [Emmanuel] Macron y Pedro Sánchez, y donde ese Occidente está en peligro justamente por Biden y no por Rusia", explica Taborda.El país de la libertadEl analista opina que la libertad de expresión está en peligro por la oligarquía de Silicon Valley y no por medios como RT y Sputnik. "Y la democracia está en peligro justamente por tiranos como Macron o como Trudeau, y no por Putin", apunta.Añade que "sobre todo, aquel que piense diferente, o tenga una visión alternativa como en este caso lo representaba Trump, vinculado también a las irregularidades que hubo en las elecciones [presidenciales de 2020 en EEUU], donde tuvo que ver mucho Facebook"."Ese ataque a la democracia global que inició Silicon Valley en un principio con Trump, ahora se extiende al último obstáculo que tiene este totalitarismo globalista, que sin duda es el Gobierno ruso encarnado por Vladímir Putin: es el último obstáculo que le queda a esta cosmovisión globalista y totalitaria para, de alguna manera, imponer su visión unipolar del mundo, reconstruir de alguna manera la hegemonía angloamericana, como lo estamos viendo, y de alguna manera presentarse, como lo dijo el mismo presidente ruso, desde un bolchevismo intolerante donde no se respetan las opiniones diferentes", indica Taborda.En este sentido, abunda que esa es toda la maquinaria que hoy el mundo está viendo, y donde no hay lugar para la opinión distinta. "Como vemos, se bloquean canales alternativos por una supuesta filiación partidaria a Rusia o al Kremlin, etiquetando —algo totalmente simbólico— a personas. Y me ha tocado en el caso particular de que se me reportara como un supuesto afiliado al Kremlin o a medios rusos, simplemente por dar opiniones en canales como éste [Sputnik] u otros, y no sucede así con reporteros o periodistas de la CNN: no se le etiqueta como 'medios afiliados al Partido Demócrata estadounidense'".

