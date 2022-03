https://mundo.sputniknews.com/20220311/militares-rusos-denuncian-que-nacionalistas-ucranianos-impiden-el-desminado-de-mariupol-1122985746.html

Militares rusos denuncian que nacionalistas ucranianos impiden el desminado de Mariúpol

Militares rusos denuncian que nacionalistas ucranianos impiden el desminado de Mariúpol

MOSCÚ (Sputnik) — Los nacionalistas ucranianos tirotean intensamente con varios tipos de armas de fuego a los zapadores de la República Popular de Donetsk, por... 11.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-11T17:35+0000

2022-03-11T17:35+0000

2022-03-11T17:35+0000

defensa

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1122986607_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8fc8cd200c3e770b33c0fd0dfe31740c.jpg

"Los intentos de los zapadores de la República Popular de Donetsk de desminar los accesos a Mariúpol no tuvieron éxito, ya que los nacionalistas están disparando intensamente contra ellos con varios tipos de armas de fuego", explicó Mízintsev en una rueda de prensa.El oficial indicó que la ciudad está bloqueada, "todos los puentes y accesos a la ciudad están destruidos, las carreteras principales están minadas por los nacionalistas".Evacuación a RusiaMás d 2,6 millones de habitantes de Ucrania expresaron su deseo de evacuarse a Rusia, informó Mízintsev.El general comunicó que Kiev sigue rechazando categóricamente los corredores humanitarios con destino a Rusia, afirmando que simplemente no hay deseos de entrar en el territorio ruso."No son meros datos estadísticos, son personas con sus anhelos de ver el fin de esa pesadilla diaria, que buscan con desesperación una salida de la situación en que se vieron. Las autoridades de Kiev han legalizado los crímenes de lesa humanidad, menosprecian los casos de saqueo y bandolerismo, han autorizado el uso de armas por nacionalistas contra la población civil, en particular contra mujeres y niños", denunció.Según datos de Mízintsev, durante el último día, de diferentes regiones de Ucrania y también de las repúblicas de Donetsk y Lugansk ,fueron evacuadas -sin participación de la parte ucraniana- 34.555 personas, incluidos 3.562 menores, y desde el comienzo de la operación militar especial, más de 223.000 personas, incluyendo a 50.258 niños.Casi 1.250 vehículos cruzaron la frontera rusa durante las últimas 24 horas, y en total más de 23.000, agregó."De las diez rutas humanitarias propuestas por Rusia, la parte ucraniana aceptó solo dos, las que parten de Kiev y Mariupol, y ninguna que lleva a Rusia", comunicó.Mízintsev recordó que Rusia declaró este viernes el "régimen de silencio" y abrió 10 corredores humanitarios para evacuar a la población civil y a los extranjeros de Kiev, Chernigov, Sumi, Jarkov y Mariupol: una ruta lleva de cada una de esas ciudades a Rusia, y otra a occidente, hacia Polonia, Moldavia y Rumanía.Para garantizar la seguridad de la salida de los civiles y los extranjeros de los poblados en que los estaban reteniendo los nacionalistas, fue organizado un intenso monitoreo de la situación con los medios de control especializados, incluidos drones, reveló.Más de 7.000 extranjeros retenidos en UcraniaMás de 7.000 ciudadanos de 21 países están retenidos como rehenes por las tropas ucranianas, declaró Mízintsev."Hasta ahora, más de 7.000 ciudadanos de 21 países extranjeros siguen siendo rehenes de los neonazis ucranianos", dijo Mízintsev en una reunión informativa.Indicó que los extranjeros son retenidos por los nacionalistas y utilizados como "escudos humanos".Precisó que se ha organizado un trabajo continuo con los representantes de las agencias diplomáticas pertinentes para determinar el destino de estos extranjeros.50 personas bajo escombros de edificio volado por neonazis en JárkovHasta 50 personas podrían estar atrapadas bajo los escombros de uno de los edificios del Instituto Físico-Técnico de Járkov, en Ucrania, volado por neonazis para ocultar trabajos de investigación en materia nuclear, comunicó Mizíntsev.El Instituto Físico-Técnico de Járkov desempeñaba un rol clave en la confección en Ucrania de un artefacto explosivo nuclear, según relató a Sputnik una fuente conocedora del tema."Además, también en Járkov, los uniformados ucranianos esconden en el sótano de una escuela de artes los cuerpos de civiles asesinados durante una operación de represalia contra personas que no apoyaban el sangriento régimen de Kiev", detalló el jefe del Centro Nacional de Gestión de Defensa ruso.Más de 50 embarcaciones internacionales atrapadas en puertos ucranianosMás de 50 embarcaciones de varios países no pueden salir de puertos ucranianos por el miedo a chocar contra minas marinas, aesguró el jefe del Centro Nacional de Gestión de Defensa ruso.Explicó que varios socios extranjeros manifestaron su preocupación ante el presunto peligro de minas marinas –supuestamente colocadas por las autoridades ucranianas en su territorio– en las rutas de estas embarcaciones.Mizíntsev señaló que también hay miedo ante posibles acciones provocadoras por parte de militares ucranianos."Instamos a Ucrania a cumplir estrictamente con las normas del derecho internacional humanitario y garantizar la salida segura de las embarcaciones de Estados extranjeros de los puertos ucranianos y de su mar territorial", subrayó.Mizíntsev afirmó que las Fuerzas Armadas de Rusia no amenazan la navegación marítima en el mar de Azov, el mar Negro, así como en otras zonas de aguas internacionales.Entrega de 1.671 toneladas de ayuda humanitaria a UcraniaRusia envió 1.671 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania, informó Mizíntsev.Señaló que se han llevado a cabo 212 operaciones humanitarias, incluidas 26 en la región de Chernihiv en el último día, así como en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, donde se entregaron 250 toneladas de artículos de primera necesidad, incluyendo medicinas y alimentos.Resaltó que el Ejército ruso lleva a cabo al día de hoy 23 operaciones humanitarias en las regiones de Járkov, Zaporizhzhia, Kiev y Chernihiv, durante las cuales se transfieren a la población 284 toneladas de artículos de primera necesidad, incluido alimentos.El mandatario ruso Vladímir Putin anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania