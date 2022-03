https://mundo.sputniknews.com/20220311/colombianos-en-venezuela-al-otro-lado-de-las-urnas-1123005670.html

Colombianos en Venezuela, al otro lado de las urnas

Colombianos en Venezuela, al otro lado de las urnas

BOGOTÁ (Sputnik) — Las tensiones y la ruptura de relaciones entre Bogotá y Caracas afectarán a los colombianos que viven en Venezuela. No hay consulados y solo... 11.03.2022, Sputnik Mundo

Colombia: ¿Cómo influirá el descontento social en las elecciones legislativas? La fragmentación social y el descreimiento en el sistema político marcan los comicios de este 13 de marzo, en medio de la incertidumbre y el descontento.

La semana pasada, el Gobierno de Iván Duque anunció el cierre de las líneas limítrofes colombianas -desde el 10 de marzo a las 6 de la tarde, hasta la jornada electoral, a la medianoche-, a excepción de los connacionales que vivan en Venezuela y que deseen votar.Esto porque Colombia no tiene representación diplomática en el país vecino (con el que comparte más de 2.200 kilómetros de frontera), desde que Duque reconoció al político opositor Juan Guaidó como presidente interino e hizo gestiones para que más de 20 países hicieran lo mismo, en lo que denominó un "cerco diplomático" contra Nicolás Maduro.Desde entonces, la relación bilateral quedó rota, y frecuentemente sus gobiernos, de ideologías políticas contrarias, se acusan mutuamente de dar refugio (de acuerdo con la versión de Bogotá) o enviar (según el punto de vista de Caracas) a grupos ilegales colombianos al otro lado de la línea limítrofe.Una de las consecuencias de este rompimiento de relaciones, que se mantiene hasta la actualidad es que los colombianos en el país vecino no tienen dónde acudir para sus trámites y, en este contexto especialmente, para ejercer su derecho al voto."Independientemente del proceso de deterioro democrático que vive Venezuela, hay una responsabilidad con los ciudadanos colombianos en territorio venezolano que no se está cumpliendo y sobre la cual se está cometiendo grandes errores", dijo a la Agencia Sputnik el politólogo Ronal Ramírez, investigador del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario (privada, con sede en Bogotá).Así, aunque el cierre de fronteras no aplique para los residentes en Venezuela, estos deberán acercarse a los puntos migratorios para ejercer este derecho.Esto significa que si un colombiano en Caracas quiere participar, debe recorrer más de 800 kilómetros hasta la ciudad de Cúcuta (noreste) para hacerlo, o una distancia similar hasta el punto de Paraguachón, municipio de Maicao, departamento de La Guajira (norte).Según cifras oficiales, casi 200.000 colombianos residentes en Venezuela tienen derecho a votar.Por otro lado, cerca de un millón de ciudadanos se encuentran viviendo en el extranjero, y podrán sufragar en sedes diplomáticas de los países donde se encuentren, desde el próximo 7 de marzo.Desde esa fecha también estarán habilitadas las urnas para los colombianos en el vecino país, hasta el día de los comicios oficiales en el territorio nacional.Seis puntos de votaciónPese a la extensa y porosa frontera binacional -donde hacen presencia, igualmente, múltiples grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos de origen paramilitar, y bandas dedicadas al tráfico de drogas-, el Gobierno autorizó las urnas en seis puntos.Estos son: Cúcuta y Villa del Rosario, en Norte de Santander; Arauca, capital del departamento con el mismo nombre; Maicao; Puerto Carreño, departamento de Vichada (este); e Inírida, departamento de Guainía (este)."Tenemos seis puestos fronterizos en donde los ciudadanos colombianos en territorio venezolano, que votaban normalmente en unos consulados, podrán pasar a votar", aclaró la semana pasada el ministro del Interior de Colombia, Diego Palacios, sin saber cuántas de estas personas estén dispuestas a invertir en transporte y tiempo para votar.El 13 de marzo no solo compiten los candidatos para renovar el Congreso bicameral, sino también los aspirantes a la Presidencia en las consultas primarias de las principales coaliciones políticas de izquierda (Pacto Histórico), derecha (Equipo por Colombia) y centro (Centro Esperanza).Además de estas votaciones, las regiones más afectadas por la violencia escogerán a 16 representantes a la Cámara, víctimas del conflicto armado y oriundos o residentes en ellas desde hace tres años.Entre las llamadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) que están ubicadas cerca de la frontera con Venezuela, se encuentran algunos puntos de Arauca y Norte de Santander.

