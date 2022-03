https://mundo.sputniknews.com/20220310/rusia-anuncia-apertura-diaria-de-corredores-humanitarios-hacia-su-territorio-1122936116.html

Rusia anuncia apertura diaria de corredores humanitarios hacia su territorio

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia abrirá los corredores humanitarios de Ucrania hacia su territorio de manera unilateral, informó el jefe del Centro Nacional de Gestión... 10.03.2022, Sputnik Mundo

Los pasillos humanitarios hacia otras direcciones, continuó, se establecerán "de acuerdo con la parte ucraniana".Según Mízintsev, este 10 de marzo las operaciones para establecer los corredores humanitarios no trajeron resultados considerables por culpa de las autoridades ucranianas.Ucrania sigue impidiendo la evacuación de los civiles, amenazándoles con violencia física, subrayó.Además, según Mízintsev, nadie informa a los ciudadanos sobre los corredores humanitarios y incluso aquellos que se enteran de su apertura no pueden usarlos debido al "terror masivo organizado por las autoridades de Kiev"."Las afirmaciones de ayer de las autoridades ucranianas de que el 'régimen de silencio' prometido por las Fuerzas armadas rusas supuestamente no se cumple (...) es otra mentira vil y provocación flagrante por parte de Kiev", enfatizó.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso afirma que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible

