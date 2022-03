https://mundo.sputniknews.com/20220309/la-onu-se-reune-con-las-autoridades-de-defensa-y-asuntos-exteriores-rusas-para-hablar-de-ucrania-1122861347.html

La ONU se reúne con las autoridades de Defensa y Asuntos Exteriores rusas para hablar de Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunieron con autoridades de los ministerios rusos de Defensa y Asuntos... 09.03.2022, Sputnik Mundo

Además, Dujarric afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que las sanciones a Rusia relacionadas con Ucrania deben evitar dañar a los civiles."[N]uestra posición principal siempre ha sido que las sanciones [a Rusia] deben evitar dañar a los civiles y esa ha sido nuestra posición", dijo Dujarric cuando se le preguntó si las sanciones a Rusia obstaculizarán las entregas de vacunas contra el COVID-19 en el extranjero. También Dujarric declaró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no tiene por el momento información que confirme los informes de Rusia sobre la existencia de una decena de biolaboratorios estadounidenses en Ucrania que supuestamente estaban desarrollando armas biológicasMás temprano la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, exigió explicaciones a EEUU sobre sus laboratorios biológicos en Ucrania, cuya existencia fue admitida por la secretaria de Estado adjunta de EEUU para Asuntos Políticos, Victoria Nuland.Según la vocera, estos laboratorios en Ucrania, supervisados por los expertos estadounidenses, se desarrollaron con fines militares.La portavoz añadió que a Rusia le preocupa saber si esos biomateriales realmente fueron destruidos o no.El 8 de marzo Nuland, reconoció que en Ucrania hay "instalaciones de investigación biológica" y que a Washington le preocupa mucho que las tropas rusas se hagan con su control.Según Nuland, EEUU está trabajando con Ucrania para evitar que algunos de estos materiales de investigación caigan en manos de las fuerzas rusas.El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania y el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales, que en un caso sin precedentes, se extienden al mandatario ruso y al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.Las sanciones incluyen, entre otras cosas, la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT la inmovilización de las reservas internacionales del Banco Central ruso y, en el caso de países como Estados Unidos y el Reino Unido, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.

ucrania

