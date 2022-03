https://mundo.sputniknews.com/20220309/rusia-exige-explicaciones-a-eeuu-sobre-sus-laboratorios-biologicos-en-ucrania-1122830483.html

Rusia exige explicaciones a EEUU sobre sus laboratorios biológicos en Ucrania

Rusia exige explicaciones a EEUU sobre sus laboratorios biológicos en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos tiene que darle explicaciones al mundo sobre sus laboratorios biológicos en Ucrania, cuya existencia fue admitida por la... 09.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-09T09:53+0000

2022-03-09T09:53+0000

2022-03-09T12:21+0000

internacional

ucrania

eeuu

rusia

laboratorio

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1093717391_0:41:1921:1121_1920x0_80_0_0_353bd8bd8b7cc4d94f45bb426cafa7bb.jpg

Según la vocera, estos laboratorios en Ucrania, supervisados por los expertos estadounidenses, se desarrollaron con fines militares."Desde los empleados de los biolaboratorios ucranianos se recibió la documentación sobre la destrucción de emergencia el 24 de febrero de patógenos especialmente peligrosos de la peste, ántrax, cólera y otras enfermedades mortales", destacó.De este modo, continuó Zajárova, a Rusia le preocupa saber si esos biomateriales realmente fueron destruidos o no.En los mismos términos se pronunció el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.Anteriormente, la subsecretaria de Estado de EEUU, Victoria Nuland, había dicho que existían instalaciones de investigación biológica en Ucrania y que Kiev y Washington estaban trabajando ahora para evitar que el material acumulado allí cayera en manos de las fuerzas rusas. "¿Y puedo hacer otra pregunta? ¿Cómo se destruyó todo? ¿Y de verdad se destruyó todo?", indagó Zajárova. "¿Quién estuvo al frente del Ministerio de Sanidad ucraniano durante muchos años? ¿Se acuerdan, no? ¿De qué país procedía este maravilloso médico que dirigía el Ministerio de Sanidad ucraniano? Me acuerdo muy bien: del continente americano", añadió. "Aquí está la respuesta a la pregunta de quién, cómo y con qué fines administraba la salud pública en Ucrania", dijo la portavoz, añadiendo que "la cuestión está abierta". Negociaciones con UcraniaAdemás, las delegaciones de Rusia y Ucrania lograron avances en sus negociaciones, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.La portavoz también enfatizó que toda actividad armada contra el ejército ruso será inmediatamente reprimida.También señaló que Moscú no es responsable de la vida de los extranjeros que hayan decidido participar en las hostilidades en Ucrania.Rusia, agregó, espera que Ucrania haga todo lo posible para garantizar la seguridad de los civiles que abandonan varias ciudades por corredores humanitarios, y confía en que las próximas rondas de negociaciones "den un paso adelante más sustancial".Zajárova añadió que cerca de dos millones de personas de Ucrania han solicitado su evacuación a Rusia.Del 24 de febrero al 6 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de 406 civiles y dejaron heridos a otros 801, según la ONU. Dos millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos hasta la fecha.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como EEUU y Reino Unido, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.El 8 de marzo, al día siguiente de la tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en el oeste de Bielorrusia, se activaron finalmente cinco corredores humanitarios para que civiles de Kiev, Járkov, Chernígov, Sumi y Mariúpol puedan ser evacuados hacia el territorio de Rusia o hacia otras localidades de Ucrania.Para este 9 de marzo, Moscú propuso a Kiev establecer una decena de corredores humanitarios.La vicepresidenta del Gobierno ucraniano, Irina Vereschuk, confirmó que a partir de las 7:00 GMT se declara un alto el fuego en los corredores humanitarios Energodar-Zaporiyia, Sumi-Poltava, Izium-Lozovaya, Mariúpol-Zaporizhzhia, Volnovaja, Pokrovsk, así como en las rutas que conducen de cinco localidades de la provincia de Kiev a la capital de Ucrania.Centrales atómicas en UcraniaRusia estableció control sobre las centrales atómicas de Chernóbil y Zaporiyia para impedir provocaciones nucleares por parte de Kiev, declaró Zajárova.La portavoz agregó que estos riesgos realmente existen.Zajárova agregó que la situación en la central atómica de Chernóbil y Zaporiyia se controla por especialistas ucranianos y militares rusos de conjunto."El fondo radioactivo de ambas estaciones está dentro de los límites normales", señaló.Moscú está indignado con la desinformación que difunden las autoridades ucranianas sobre las acciones de militares rusos respecto a las centrales nucleares, declaró Zajárova."Rusia hace todo lo posible para garantizar la seguridad apropiada de las instalaciones nucleares de Ucrania", resaltó.Según comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia, en la noche del 4 de marzo el "régimen de Kiev intentó armar una espantosa provocación" en el territorio adyacente a la central nuclear.Cerca de las 2.00 una patrulla móvil de la Guardia Nacional de Rusia fue atacada por un grupo de sabotaje ucraniano, que abrió fuego desde un bloque utilizado para el entrenamiento del personal de la planta. Los militares rusos abrieron fuego de respuesta, pero los saboteadores lograron escapar luego de prender fuego al local. Poco después, los bomberos apagaron el incendio.El Ministerio de Defensa ruso denunció que los "nacionalistas ucranianos" intentaron cometer una provocación, incitando a los militares rusos a abrir fuego contra la central de Zaporiyia, para acusar luego a Rusia de crear una fuente de contaminación radiactiva en la central nuclear de Zaporiyia.

https://mundo.sputniknews.com/20220309/sigue-el-minuto-a-minuto-a-14-dias-del-inicio-de-la-operacion-militar-1122831618.html

https://mundo.sputniknews.com/20220309/rusia-publica-documentos-que-confirman-la-preparacion-por-kiev-de-la-operacion-ofensiva-en-donbas-1122827172.html

https://mundo.sputniknews.com/20220306/putin-informa-a-macron-que-las-fuerzas-rusas-aseguran-el-funcionamiento-de-la-planta-de-zaporiyia-1122732165.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, eeuu, rusia, laboratorio, operación militar especial de rusia en ucrania