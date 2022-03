https://mundo.sputniknews.com/20220309/estuve-muy-enamorado-de-sasha-la-polemica-confesion-de-luis-de-llano-sobre-posible-abuso-1122874521.html

"Estuve muy enamorado de Sasha": la polémica confesión de este productor de Televisa

"Estuve muy enamorado de Sasha": la polémica confesión de este productor de Televisa

El caso de presunto abuso de Luis de Llano a Sasha Sokol adquiere nuevas dimensiones luego de que el productor mexicano admitiera que tuvo una relación... 09.03.2022, Sputnik Mundo

El 8 de marzo, justo en el Día Internacional de la Mujer, la exintegrante de Timbiriche —uno de los grupos pop más populares de América Latina en la década de 1980— reveló que fue víctima de abuso de parte del productor Luis de Llano. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Sasha Sokol aseguró que el también empresario se aprovechó de su posición de poder en la industria musical para mantener una relación amorosa con ella. Durante el noviazgo, él tenía 49 y ella 14. La versión de Luis de Llano, sin embargo, es totalmente diferente. En una entrevista que concedió al presentador mexicano Yordi Rosado, reconoció que sí se involucró sentimentalmente con Sasha Sokol, aunque no menciona nada acerca de la edad de ambos. "Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito: tuve un momento en que convivíamos mucho y que estuve muy enamorado de ella. Y un día me dijo: 'nada que ver'. Y se acabó", contó el productor y creador de Timbiriche. La cantante sostiene que las palabras de Luis de Llano son falsas: "Él casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá". El productor, en cambio, dice que se han dicho muchas mentiras en torno a su relación con Sasha. "No falta quien te viene a inventar una historia de este tamaño... En lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora, dicen: ¡Pobrecita niña! No es cierto, por favor... Yo fui el que agarró un afecto por ella, [porque lo] que buscaban todas las niñas era un aspecto de imagen paterna", dijo Luis de Llano, quien ha negado haber ejercido cualquier tipo de abuso en contra de cualquier mujer. Tras la explosión del escándalo, usuarios de redes sociales recordaron la canción de Molotov, El carnal de las estrellas, en la cual supuestamente se alude a un hombre muy poderoso de Televisa —la cadena televisora más grande de América Latina— que impulsaba carreras artísticas de mujeres a cambio de favores sexuales. En el documental Gimme the Power, de Olallo Rubio, le preguntan directamente a Luis de Llano si él es ese personaje influyente, ante lo que responde: "Pues mira, yo te voy a hacer rica y famosa pero tengo una condición. '¿Una condición?', me decían. Pero no quiero que la comentes con nadie, quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a ser muy sincero y muy directo contigo: te juro que te voy a hacer la estrella de las estrellas, pero cuando seas rica y famosa, no te quiero volver a ver en mi vida".

