https://mundo.sputniknews.com/20220309/eeuu-analiza-sancionar-a-la-empresa-rusa-de-uranio-rosatom-1122872907.html

EEUU analiza sancionar a la empresa rusa de uranio Rosatom

EEUU analiza sancionar a la empresa rusa de uranio Rosatom

WASHINGTON (Sputnik) — La administración de Joe Biden está considerando imponer sanciones a la agencia nuclear rusa Rosatom, informó Bloomberg. 09.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-09T21:27+0000

2022-03-09T21:27+0000

2022-03-09T21:27+0000

internacional

eeuu

rosatom

sanciones

rusia

uranio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107699/41/1076994149_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0976d43a16a50d4c94eea2bf693604f.jpg

El artículo dice que el gobierno de EEUU aún no ha tomado una decisión final al respecto.El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania y el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales, que en un caso sin precedentes, se extienden al mandatario ruso y al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.Las sanciones incluyen, entre otras cosas, la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales del Banco Central ruso y, en el caso de países como Estados Unidos y el Reino Unido, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, rosatom, sanciones, rusia, uranio