Un 54% de peruanos cree que la mujer tiene culpa si su pareja la golpea por infidelidad

LIMA (Sputnik) — Un 54% de peruanos cree que la mujer tiene culpa en caso de que cometa infidelidad con su pareja masculina y esta la agreda físicamente... 08.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

perú

ipsos

mujeres

día internacional de la mujer

violencia de género

"Una mujer le saca la vuelta a su pareja [le es infiel] y, al descubrirla, él le pega. ¿Qué tan culpable es la mujer? 21%: totalmente culpable. 33%: algo culpable. 42%: nada culpable. 4%: no precisa", indica el sondeo publicado por el diario local El Comercio.El 54% es la suma de los que opinan que la mujer es "totalmente culpable" y aquellos que señalan que la mujer es "algo culpable".El estudio se realizó a razón del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo.Se ejecutó en un universo de 1.012 entrevistados entre el 10 y el 13 de febrero, respetando la paridad en sexo y edad, por lo que los resultados también incluyen la opinión de mujeres.Por otro lado, en una pregunta aparte se consultó a los entrevistados qué tan culpable es una mujer si va a una fiesta sola y resulta violada sexualmente.En este escenario, 11% manifestó que era totalmente culpable, 20% dijo que era algo culpable, 66% indicó que era nada culpable, y un 3% no precisó opinión.Asimismo, se consultó acerca de la responsabilidad de una mujer por llevar una falda corta y ser víctima de acoso de parte de un hombre.En este caso un 10% indicó que la mujer era totalmente culpable, un 19% que era algo culpable, 68 por ciento señaló que era nada culpable y un 3% no dio su parecer.El estudio de Ipsos indica que, en general, las opiniones que adjudican culpa a la mujer tienden a ser mayores en grupos etarios más avanzados y menores en grupos etarios más jóvenes.

perú

2022

