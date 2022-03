https://mundo.sputniknews.com/20220308/la-brecha-de-genero-en-el-peru-se-incrementa-1122781888.html

La brecha de género en el Perú se incrementa

La brecha de género en el Perú se incrementa

En el Día Internacional de la Mujer, la exviceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Russela Zapata asegura que en Perú no existe voluntad para que... 08.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-08T02:18+0000

2022-03-08T02:18+0000

2022-03-08T02:18+0000

américa latina

perú

paridad de género

brecha de género

día internacional de la mujer

📝 reportajes

acoso

discriminación de género

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1122782225_0:111:3082:1845_1920x0_80_0_0_ed9e7c9e141a24016e7994a2f4c1cc24.jpg

Rita Barreto es la productora general de un importante programa político de televisión en Lima. Ocupa dicho cargo desde hace cinco años. Rita tiene como asistente y brazo derecho a José Rojas. Parte del éxito del dominical se lo debe a José.José Rojas ingresó al canal hace seis años como practicante y gracias a su esfuerzo, próximamente, será promovido al cargo de productor del nuevo noticiero matutino que el canal viene preparando.Rita está contenta por el ascenso de José; sin embargo, un detalle nada menor la tiene desconcertada. Su aún asistente ganará más que ella.La historia de Rita es la historia de muchas mujeres en el país que pese a estar más preparadas que sus pares los varones, ganan igual o menos que ellos por un similar trabajo.Russela Zapata, exviceministra del Ministerio de la Mujer, afirma a Sputnik que esto se debe a un estereotipo de creer que solo el varón es quien mantiene económicamente el hogar y que por eso debe ganar más, cuando la realidad del país nos dice que no siempre es así, que hay miles de mujeres que son el sustento de sus familias.Según el censo del 2017, el 35% de los hogares peruanos tiene a una mujer como jefa del hogar, siendo este porcentaje mayor en los dos sectores de nivel socioeconómico más bajo (D y E) de Lima Metropolitana, mientras que en los sectores más pudientes bordea el 21%.En el 2021, pese a la vigencia de la Ley 30709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, la brecha salarial entre ambos géneros se incrementó a casi 30% en el área urbana, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística.Acoso laboralEn el Perú las mujeres no solo sufren de discriminación salarial, sino también de acoso laboral y político, pese a que existen leyes que las sancionan.Juanita Ordoñez (41 años), madre de dos hijos, recuerda que a los 19 años trabajó como secretaria durante un tiempo para pagar sus estudios universitarios.Cuenta que al principio su jefe, un hombre de más o menos 40 años, era respetuoso; pero luego de tres semanas comenzó a tratarla con palabras cariñosas, luego a regalarle chocolates y peluches, hasta que un día la invitó a cenar."Cuando me invitó, respetuosamente le dije que no, porque debía estudiar para un examen. Estaba nerviosa", revela a Sputnik.Ordoñez dice que su jefe la estuvo acosando por un mes y que por eso se vieron afectados su trabajo y sus estudios. "Le conté a mi mamá y ella me dijo que renunciara. Así lo hice", afirma.La exviceministra del Ministerio de la Mujer señala que debido al acoso laboral muchas mujeres bajan su productividad, toda vez que están más preocupadas del agresor que de sus obligaciones.Mujeres son invisibilizadasEl papel de la mujer en la Independencia y en las luchas sociales ha sido poco resaltado pese al protagonismo que tuvieron. Salvo contadas excepciones, la mayoría de los textos de historia no las menciona y si lo hacen es de manera muy breve.Por ejemplo, afirma Russel Zapata, muy pocos saben que fue una mujer la que logró la primera patente en el Perú. En 1837 Carmen Noriega logró patentar su máquina de hacer chocolates.Igualmente, desconocen que en diciembre pasado el país obtuvo 34 medallas —11 de oro, 16 de plata y siete de bronce— en una feria de inventos en Corea del Sur gracias al aporte de las mujeres. "¿Esta noticia fue difundida en los principales medios? No", señala Zapata.La exviceministra asegura que la mayoría de peruanos no lo sabe porque en el país los éxitos de las mujeres son invisibilizados.Por eso, dice a Sputnik, cuando las mujeres postulan a cargos en elecciones municipales, regionales, congresales o presidenciales, una buena parte de la sociedad las ve como que no están en su lugar natural, de ahí el poco apoyo que reciben. Pero en caso algunas de ellas sean elegidas, el 47 % sufre de acoso político.La brecha de género se ha incrementadoEn el Perú se ha observado un importante avance en el acceso a la educación, mas no así en la salud, donde mucho tiene que ver la decisión o no de la mujer sobre su cuerpo, y también sobre los niveles de violencia que sufren.Russela Zapata asegura que, producto de la violencia, cinco niñas son convertidas en madres a la fuerza por haber sido violadas.Por eso, considera, que la brecha de género en Perú en vez de acortarse se ha incrementado, porque no existe voluntad para que haya igualdad de género plena y menos para que el país sea inclusivo.Un nuevo pacto socialPara lograr en el Perú el derecho a la igualdad que garantice una vida libre de violencia y la existencia de espacios para que las mujeres puedan levantar la voz, la exviceministra precisa que se requiere de un nuevo pacto social.El gabinete presidido por el primer ministro Aníbal Torres actualmente cuenta solo con tres mujeres. La ministra de Desarrollo Social, Dina Boluarte; la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chavez, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich.Sabías que…

https://mundo.sputniknews.com/20201127/bolivia-elimina-brecha-salarial-por-sexo-1093661109.html

https://mundo.sputniknews.com/20220307/una-marea-violeta-se-dispone-a-romper-la-violencia-y-la-discriminacion-1122764774.html

https://mundo.sputniknews.com/20220307/por-que-el-feminismo-y-la-defensa-del-medioambiente-van-de-la-mano-1122762311.html

https://mundo.sputniknews.com/20220307/ninas-empoderadas-para-reducir-la-brecha-de-genero-en-ciencia-y-tecnologia-en-chile-1122694189.html

https://mundo.sputniknews.com/20220307/el-presidente-mexicano-llama-a-evitar-violencia-en-el-dia-internacional-de-la-mujer-1122754409.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, paridad de género, brecha de género, día internacional de la mujer, 📝 reportajes, acoso, discriminación de género