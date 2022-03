Moscú rechaza la decisión de Alemania de suministrar armas a Ucrania

https://mundo.sputniknews.com/20220307/moscu-rechaza-la-decision-de-berlin-de-suministrar-armas-a-ucrania--1122739943.html

"Estamos profundamente decepcionados de que el Gobierno alemán, en violación de su propia legislación nacional y de restricciones legales a nivel de la UE, se haya alejado en esa esfera de su comedido curso anterior, que se debió, entre otras cosas, a consideraciones de responsabilidad histórica de Alemania ante los pueblos de la antigua URSS", dijo el diplomático.Según el representante de la Cancillería rusa, Rusia "está seriamente preocupada por el hecho de que, en la situación actual, las armas entregadas a Ucrania pueden convertirse en presas fáciles para los terroristas y saqueadores".Para Tiapkin, ese paso de Berlín muestra que Alemania se solidarizó totalmente con "el enfoque antirruso" de Occidente, y cierra de manera premeditada los canales de comunicación con Moscú.Intentos de ocupar la propiedad rusa en PoloniaLos intentos de Polonia de ocupar los bienes raíces de Rusia en Varsovia son ilegales, Moscú responderá de manera simétrica, las intenciones polacas pueden minar el diálogo, afirmó Tiapkin.Tiapkin destacó que se realizó una labor importante para resolver la situación con los inmuebles, pero "las acciones unilaterales de las autoridades polacas anulan inequívocamente todos los esfuerzos para solucionar el problema, incluida la preparación de un acuerdo Intergubernamental, y finalmente pueden enterrar el proceso de negociaciones".Anteriormente, el Ministerio de Exteriores de Polonia informó que había lanzado "unos procedimientos ejecutivos en relación con dos inmuebles no utilizados con fines diplomáticos y consulares, que están en posesión ilegal de Rusia".Se trata del edificio de la escuela de la Embajada de Rusia en Polonia y de una antigua residencia de diplomáticos rusos, ahora no está habitada y requiere reparación.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso afirma que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

