Ecuador prepara tercer vuelo humanitario para connacionales que salieron de Ucrania

Ecuador prepara tercer vuelo humanitario para connacionales que salieron de Ucrania

2022-03-07T23:46+0000

2022-03-07T23:46+0000

2022-03-08T00:11+0000

Al momento, las autoridades de la cancillería intentan convencer a los ecuatorianos que no han querido volver que lo hagan y no se queden en Europa en calidad de ilegales.De acuerdo con los últimos datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), alrededor de 1,5 millones de personas han salido de Ucrania y de ellas 756.000 hacia Polonia.En el caso de Ecuador, hasta la semana pasada estaban registrados 1.000 ecuatorianos que estudiaban o vivían en Ucrania, pero según Holguín no se tienen cifras definitivas y cada día se sabe de más ecuatorianos.La cancillería de Ecuador afirma que 3 de cada 10 latinoamericanos que estaban en Ucrania eran ecuatorianos.Hasta el momento, 456 ciudadanos ecuatorianos retornaron a su país en los dos primeros vuelos humanitarios contratados por el Gobierno de Guillermo Lasso.Vuelo con más de 200Según Holguín, en el tercer vuelo humanitario retornarían más de 200 ecuatorianos; alrededor de 166 ya han confirmado que lo abordarán."Hacemos un llamado adicional a los ecuatorianos que aún no salen de Ucrania para que tomen ese vuelo", pidió Holguín.Las autoridades ecuatorianas estiman que unos 30 ecuatorianos se están movilizando dentro del territorio europeo."Ellos han tomado esa decisión (quedarse en Europa) bajo su propia responsabilidad; hemos sido comunicados por algunos estados de la UE (Unión Europea) que permanecerían en situación de irregularidad una vez que se cumplan 15 días (desde que salieron de Ucrania), por eso hacemos un llamado para que regresen", enfatizó el canciller.Al momento las autoridades diplomáticas trabajan junto con la Cruz Roja Internacional y organismos humanitarios para ayudar a que salgan de Ucrania ecuatorianos que se encuentran en zonas de alto riesgo.El proceso de evacuación de ecuatorianos desde Ucrania tuvo que ser armado pese a que el país andino no tiene embajadas ni en Ucrania ni en Polonia.El canciller ecuatoriano también anunció que el Ejecutivo reabrirá la Embajada de Ecuador en Polonia, cerrada en 2014 "sin ningún sustento técnico" por el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).El equipo de la cancillería de Ecuador, que está desplegado en Polonia, ha dado a conocer al Gobierno polaco de esa decisión, que no tiene que ver solo con esta coyuntura, sino que nos ayudará a enfrentar una serie de contingencias hacia futuro por la cantidad de ecuatorianos que existen en la región, manifestó Holguín.

