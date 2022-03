https://mundo.sputniknews.com/20220305/visa-suspende-sus-actividades-en-rusia-1122724403.html

Visa y MasterCard suspenden sus actividades en Rusia

Visa y MasterCard suspenden sus actividades en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Los sistemas de pago internacionales Visa y Mastercard anunciaron la decisión de suspender sus actividades en Rusia en medio de la operación... 05.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-05T22:19+0000

2022-03-05T22:19+0000

2022-03-06T19:10+0000

economía

rusia

visa

operación militar especial de rusia en ucrania

sanciones

mastercard

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103562/58/1035625881_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c9f97c0c7d281fa720007220a632b474.jpg

Según la nota, todas las transacciones iniciadas con tarjetas Visa emitidas en Rusia ya no funcionarán fuera del país y las tarjetas Visa emitidas por instituciones financieras fuera de Rusia ya no funcionarán dentro del territorio ruso."Esta guerra y la actual amenaza para la paz y la estabilidad exigen que respondamos de acuerdo con nuestros valores", señaló el director general de Visa Alfred Kelly.El sistema de pago internacional Mastercard anunció también la suspensión de sus servicios en Rusia.La corporación señaló que las tarjetas emitidas por bancos rusos ya no serán compatibles con la red Mastercard, mientras las que fueron emitidas fuera de Rusia no funcionarán en el territorio ruso.Las actividades se reanudarán en Rusia cuando "sea apropiado", si no hay restricciones legales, indica el texto.Las tarjetas Visa y Mastercard emitidas por bancos rusos continuarán funcionando en Rusia, aseguró el Banco Central ruso.El regulador señaló que las transacciones con estas tarjetas se procesan a nivel nacional en el Sistema Nacional de Tarjetas de Pago de Rusia.Al mismo tiempo, constató que las transacciones transfronterizas con tarjetas Visa y MasterCard emitidas por bancos rusos no estarán disponibles, por lo que ya no será posible usar dichas tarjetas en el extranjero o en tiendas en línea extranjeras.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso afirma que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

https://mundo.sputniknews.com/20220305/kremlin-las-sanciones-contra-rusia-no-significan-su-aislamiento-1122703395.html

https://mundo.sputniknews.com/20220305/fmi-alerta-de-impacto-de-sucesos-en-ucrania-y-sanciones-antirrusas-en-la-economia-mundial-1122722725.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, visa, operación militar especial de rusia en ucrania, sanciones, mastercard, 🏛️ compañías