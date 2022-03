https://mundo.sputniknews.com/20220304/que-significan-las-letras-que-usan-los-militares-rusos-en-ucrania-1122608424.html

¿Qué significan las letras que usan los militares rusos en Ucrania?

¿Qué significan las letras que usan los militares rusos en Ucrania?

En los últimos días aparecieron en internet una multitud de imágenes y videos de los militares rusos en Ucrania y muchos se han preguntado por el significado... 04.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-04T01:21+0000

2022-03-04T01:21+0000

2022-03-04T04:49+0000

defensa

rusia

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

🛡️ zonas de conflicto

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1122607728_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_f406abdf3d88418dfaef33cf5a826e58.jpg

El Ministerio de Defensa ruso no dio una explicación oficial de su significado, pero el medio Conflict Intelligence Team, citando a algunos soldados rusos, indicó que se trata de identificativos de la procedencia de las unidades que participan en la operación especial.Así, según los reportes, la letra Z corresponde a la palabra rusa Zapad, que significa oeste e identifica a la maquinaria de las unidades del Distrito Militar Oeste de Rusia. Lo mismo pasa con la letra V, que corresponde a la palabra rusa Vostok, este en español, y denota al Distrito Militar Este.Mientras tanto, el triángulo se refiere al distrito sur y la barra (/) al central.Esto concordaría con el reglamento de combate ruso que tiene sus raíces en la era soviética y prevé la aplicación de símbolos gráficos para poder distinguir las máquinas según las unidades a las que pertenecen. Normalmente para ello se emplean figuras geométricas, como cuadrados o triángulos, pero para disponer de una mayor variedad de señales se permite agregar también letras y rayas dentro de estas figuras geométricas.Para hacer que le sea más difícil al enemigo usar este conocimiento a su favor, estos símbolos y figuras geométricas se cambian regularmente.Con ello, unas publicaciones motivacionales hechas en la cuenta de Instagram del ministerio de Defensa ruso, llevaron a muchos a creer que estas son el verdadero significado de las letras, lo cual no concuerda ni con el reglamento de combate ni en términos prácticos.Así, en una de las publicaciones se dice que la Z viene de la frase rusa 'Za pobedoi' que en español significa "por la victoria".Mientras, la V viene de la frase 'Sila V pravde' que en español significa "la fuerza está en la verdad" y a esta letra se suman la frase 'Zadacha budet vypolnena', "la misión se completará".Hace unos días, se informó de que los habitantes de algunas regiones rusas habían empezado a pintar la letra Z en sus vehículos en apoyo a la operación militar rusa en Ucrania que fue anunciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, el 24 de febrero tras haber recibido una petición de ayuda militar de los líderes de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk, Denís Pushilin y Leonid Pasechnik, para proteger su territorio y la vida de sus ciudadanos civiles.Ambas repúblicas anunciaron unilateralmente su independencia de Ucrania en 2014 y tras ocho años de constantes ataques de Kiev que acabaron con la vida de cientos de civiles en esta región conocida como Donbás. Rusia reconoció finalmente su independencia el 21 de febrero.El objetivo de la operación especial de Rusia, además de garantizar la seguridad de las nuevas Repúblicas, es la "desmilitarización y desnazificación" de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso aclaró que los ataques militares no están dirigidos contra la población civil y que buscan inutilizar la infraestructura bélica en el territorio ucraniano.El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó las declaraciones de Putin sobre la presencia de nazis en Ucrania y calificó la operación militar rusa de "invasión a gran escala". Los países occidentales se pusieron del lado de Kiev, condenando las acciones de Rusia e imponiendo una serie de sanciones duras contra Moscú. El Kremlin cuestiona a Occidente por haber ignorado los crímenes de guerra cometidos por Ucrania en las Repúblicas de Donetsk y Lugansk durante ocho años.

https://mundo.sputniknews.com/20220302/la-verdad-la-primera-victima-confirmada-de-la-operacion-rusa-en-ucrania-1122517775.html

https://mundo.sputniknews.com/20220224/rusia-invade-ataca-y-lanza-una-ofensiva-las-mentiras-que-nos-vende-occidente-1122235730.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, europa