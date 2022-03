https://mundo.sputniknews.com/20220304/el-expresidente-lula-plantea-integracion-de-mexico-y-brasil-1122635139.html

El expresidente Lula plantea integración de México y Brasil

El expresidente Lula plantea integración de México y Brasil

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se reunió con coordinadores de los diversos grupos parlamentarios... 04.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-04T03:29+0000

2022-03-04T03:29+0000

2022-03-04T03:29+0000

américa latina

brasil

méxico

luiz inacio lula da silva

integración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1116912747_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9937528438e26a66b9176a98cfffcf06.jpg

"Nosotros queremos, más que todo, la integración regional de México y Brasil, ya que desempeñan un papel importante en este campo desde el punto de vista político, económico y social, y tenemos que fortalecer los mecanismos de integración del Mercosur [Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay]", dijo el exjefe de Estado surdamericano en un discurso.Lula destacó el trabajo pluralista de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, que preside el senador anfitrión, Ricardo Monreal, líder dela bancada oficialista.El líder de la izquierda brasileña aparece en las encuestas con ventaja sobre el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, con 40% frente a 32% de preferencias electorales hacia los comicios de octubre próximo.Integración a la europeaLula planteó la necesidad de desarrollar un proceso de integración entre los países de América Latina, que vaya acorde a las necesidades regionales "similar a la Unión Europea, donde las naciones se sentaron a negociar después de la Segunda Guerra Mundial".El exmandatario indicó que la democracia es lo más importante que existe en la política y base de la integración.Para estar a la altura de lo que cualquier ser humano podría imaginar, "yo creo que aquí en América Latina podemos construir algo de nuestro tamaño", prosiguió.En caso de llegar nuevamente a la Presidencia de Brasil, se comprometió a impulsar esa ideas de integración con respeto a las soberanías de todos los países del continente."El hecho de tener una buena relación con Estados Unidos no me impide tener una buena relación con México, Cuba o Venezuela, tenemos que tener autonomía de acuerdo con los intereses soberanos de cada patria", subrayó.Expresó además que la relación con EEUU no requiere de discursos contra el imperialismo.Finalmente, expresó que "el mundo nunca será justo mientras los países no dividan todo de forma justa".El exmandatario fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en un desayuno de trabajo, quien también sostiene una integración a escala continental que incluya a toda América del Norte.

https://mundo.sputniknews.com/20220114/mercosur-lo-economico-sobre-lo-politico-1120312538.html

https://mundo.sputniknews.com/20220303/brasil-sera-miembro-asociados-de-la-organizacion-europea-para-investigacion-nuclear-1122625545.html

brasil

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, méxico, luiz inacio lula da silva, integración