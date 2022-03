https://mundo.sputniknews.com/20220303/ucrania-se-opuso-categoricamente-a-las-negociaciones-en-bielorrusia-1122573634.html

"Ucrania se opuso categóricamente a las negociaciones" en Bielorrusia

MOSCÚ (Sputnik) — Kiev se opuso a mantener en Bielorrusia las negociaciones sobre la operación militar rusa Ucrania, declaró el politólogo bielorruso Yuri... 03.03.2022, Sputnik Mundo

Señaló que los organizadores esperan que las conversaciones se lleven a cabo.Al mismo tiempo, el politólogo instó a la parte ucraniana a no perder tiempo ya que "cada día la balanza militar se inclina hacia el lado de una de las partes".El 2 de marzo la delegación rusa llegó a Belovézhskaya Puscha, reserva natural de Bielorrusia para continuar con las negociaciones sobre la operación militar rusa en Ucrania.La primera ronda de negociaciones que también sentó a las partes en Bielorrusia concluyó el 28 de febrero, aunque sin lograr acuerdos importantes.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general.De acuerdo con los datos del ente castrense ruso, en la operación fallecieron 498 militares rusos y 2.870 ucranianos. La ONU, por su parte, confirmó 136 civiles muertos entre el 24 de febrero y el 1 de marzo en Ucrania, incluidos 13 menores.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

