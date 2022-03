https://mundo.sputniknews.com/20220303/sp-baja-la-calificacion-crediticia-de-rusia-de-bbb--a-ccc--1122624667.html

S&P baja la calificación crediticia de Rusia de BBB- a CCC-

S&P baja la calificación crediticia de Rusia de BBB- a CCC-

WASHINGTON (Sputnik) — La empresa de servicios financieros S&P Global Ratings rebajó la nota de Rusia a CCC- desde BBB- como resultado de las complicaciones... 03.03.2022

"Hemos rebajado la calificación crediticia de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera y local de Rusia a CCC- de BB+ y BBB-, respectivamente, y lo mantenemos en una lista de empresas a seguir con implicancias negativas", dijo la empresa en un comunicado.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania y formuló su objetivo como protección de las personas que "a lo largo de ocho años sufren vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev".Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.Los países occidentales en respuesta empezaron a imponer nuevas sanciones contra Rusia, política que aplican desde 2014 tras el cambio violento del poder en Ucrania, al que los habitantes de Donbás no reconocieron.

