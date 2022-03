¿Por qué tanta gente lamenta la muerte del 'Mijis', el político del barrio mexicano? | Fotos, video

https://mundo.sputniknews.com/20220303/por-que-tanta-gente-lamenta-la-muerte-del-mijis-el-politico-del-barrio-mexicano--fotos-video-1122584323.html

De las pandillas callejeras al Congreso. Así fue la vida del diputado Pedro César Carrizales, cuyo cadáver fue reconocido por sus familiares tras un mes de... 03.03.2022, Sputnik Mundo

Con todo el cuerpo estampado de tatuajes, ataviado en paliacates, camisas a cuadros y pantalones tumbados, este político mexicano escapó del estereotipo de quien viste de cuello blanco como etiqueta obligatoria para legislar. Pedro César Carrizales era cholo, nombre que reciben los integrantes de una cultura urbana que adopta al hip hop como forma de vida. Los cholos, a menudo, son relacionados con las pandillas y la delincuencia, aunque la realidad sea muy distinta: su verdadera identidad consiste en enarbolar el orgullo y la lucha de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Le llamaban el Mijis y estaba afiliado a Morena, el partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Cuando en 2018 resultó electo para convertirse en diputado local del Congreso de San Luis Potosí, recibió sendas críticas. Le dijeron naco, delincuente, cholo, brayan, ratero... Toda palabra que denotara que su origen era distinto al de sus compañeros de curul. La lucha social del Mijis tenía más de dos décadas defendiendo los derechos de los migrantes y encabezando estrategias para sacar a los jóvenes de las pandillas y la violencia. En 2002 se integró al Movimiento Popular Juvenil y en 2009 asumió el liderazgo de Un Grito de Existencia, una organización civil que recorre México en bicicleta y que lucha por los derechos de "los chavos banda", a fin de que no sean criminalizados y sean representados en la vía legislativa. El Mijis recorrió incansablemente el norte y centro del país para lograrlo. Nacido en San Luis Potosí el 22 de febrero de 1979, Pedro César Carrizales Becerra creció en una familia humilde de clase trabajadora. Desde muy joven formó parte de las pandillas y laboró como limpiaparabrisas y albañil. Según contó en varias entrevistas, enfrentó problemas de adicción, hecho que lo llevó a tener problemas con bandas delincuenciales hasta que, un día, fue apuñalado y estuvo a punto de morir. Tras superar ese episodio, el Mijis se enfocó al activismo social hasta que, en 2018, fue abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia —integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES)— para contender por una diputación. Cuando triunfó, su historia de superación fue tan difundida que decenas de medios de comunicación de al menos 70 países quisieron entrevistarlo. En mayo de 2021, emprendió una huelga de hambre por el encarcelamiento injusto de un maestro rural llamado Manuel Ramírez Valdovinos, quien pasó casi la mitad de su vida en la cárcel por un asesinato que no cometió. A él lo propuso para recibir la Medalla Belisario Domínguez, una de las distinciones más altas que otorga el Gobierno de México. También se opuso al machismo y la violencia contra la mujer e impulsó en el Congreso la legalización del matrimonio igualitario y el aborto. Promovió la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos y luchó por proteger a los niños con cáncer. Durante los primeros meses de su periodo como diputado recibió amenazas, insultos y fue víctima de distintos atentados. En febrero de 2019 fue atacado a tiros mientras conducía su automóvil en una carretera de San Luis Potosí. Resultó ileso. Incluso hubo ocasiones en que no temía oponerse al presidente López Obrador. En julio de 2021, el Mijis reveló que padecía un cáncer que se había extendido por todo su cuerpo. Dos meses antes, había perdido la posibilidad de convertirse en diputado federal por Morena debido a que presentó documentación falsa para tratar de acreditar que pertenecía a una comunidad indígena para ingresar al Congreso de México por la vía de representación indígena, según determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

