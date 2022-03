https://mundo.sputniknews.com/20220303/morena-denuncia-a-alcaldesa-del-pan-por-aventar-pelotas-con-dinero-1122607281.html

El partido Morena en la Ciudad de México informó que demandará civil y penalmente a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, por arrojar pelotas con... 03.03.2022, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el dirigente local morenista Tomás Pliego detalló que presentará la décima demanda en contra de Cuevas Nieves por los hechos ocurridos el pasado 28 de febrero."Esta actitud de la alcaldesa en Cuauhtémoc, no deja de sorprender a propios y extraños. Ahora, lo último que hizo fue el tema de las pelotas o globos rojos con los billetes, pues ha sido motivo de pena ajena", declaró Pliego Calvo.El pasado 28 de febrero, tras un mitin de apoyo a Sandra Cuevas por la denuncia que enfrenta la alcaldesa por presuntamente agredir a dos policías, la panista aventó pelotas con billetes pegados de 500 pesos (25 dólares).Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que se tratan de "prácticas que no deberían de existir", ya que a "la política hay que enaltecerla" y no rebajar el servicio público.La panista ha acusado que las denuncias presentadas en su contra, entre las que se incluye la relacionada con la ostentosa ceremonia de toma de protesta en la alcaldía Cuauhtémoc, son parte de una persecución política organizada por Sheinbaum Pardo.

