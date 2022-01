https://mundo.sputniknews.com/20220117/alcaldesa-mexicana-desata-ola-de-criticas-por-proponer-cambios-de-imagen-a-mujeres-para-1120404391.html

Alcaldesa mexicana desata ola de críticas por proponer cambios de imagen a mujeres para empoderarlas

Con el eslogan "Un cambio de vida es poder", la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México lanzó este fin de semana una campaña que propone acompañar a mujeres... 17.01.2022, Sputnik Mundo

La decisión del municipio, que preside Sandra Cuevas, fue recibida con ironía, crítica, insultos, burlas e inconformidad por los internautas, en un episodio más de polémica protagonizado por la alcaldesa."La alcaldesa Sandra Cuevas te invita a participar en la primera etapa de la acción Mujeres fuertes. Un cambio de vida es poder para que nos cuentes tu historia de vida, logros y fracasos que te han permitido ser cada vez más fuerte", se lee en la invitación emitida en los canales oficiales de la alcaldía."Tu historia será ejemplo de superación, valentía y determinación. Las mujeres que envíen las 10 historias más inspiradoras serán ganadoras de un cambio de imagen (maquillaje, peinado y vestuario)", abunda el cartel oficial publicado el domingo 16 de enero.Más adelante, la oficina de Cuevas emitió un comunicado donde se comparten otros detalles del programa, asegurando que incluye cursos de empoderamiento y liderazgo, y que forma parte de la política de Cuevas de proteger a las mujeres de Cuauhtémoc."Habrá avance en el empoderamiento femenino cuando aprendan a amarse de esa forma, nadie, absolutamente nadie las va a violentar", destacó la alcaldesa Cueva, de acuerdo con el comunicado.Entre los planes de gobierno para proteger a ese sector, la alcaldía Cuauhtémoc destacó asesorías en imagen para que las mujeres se sientan cada vez más fuertes, un programa que calificó de único en su tipo e impulsado por una presidenta municipal con visión empresarial y empoderada.La estrategia de Cuevas fue recibida con indignación por distintos internautas.La periodista Carolina Rocha, por ejemplo, consideró que las marcas que deja la violencia no pueden ser superadas con maquillaje."Viendo cómo derrocha en vestuario y el énfasis en su maquillaje, comprendo que ella crea que su poder emana de las marcas. Pero las marcas de violencia no se superan con corrector", apuntó.La editora Karla Motte, del periódico feminista La Regeneración, calificó de deplorable la campaña y consideró que refuerza normas y estereotipos de género.La secretaria nacional de mujeres del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carol Arriaga, consideró banal la propuesta de Cuevas, quien llegó al poder como abanderada de la oposición al partido hoy gobernante en la administración federal."Es penoso que Sandra Cuevas promueva banalidades para 10 mujeres, siendo que la alcaldía Cuauhtémoc tiene un alto índice de violencias extremas, como la trata. Esto no abona, sino refuerza estereotipos", asentó.Esta polémica no es la primera desatada por Cuevas, dado que desde que asumió el cargo ha sido señalada por distintas acciones, como colocar una alfombra roja en el recinto gubernamental para su toma de posesión o proponer un corredor de campañas led en la histórica Zona Rosa del Centro Histórico capitalino.

