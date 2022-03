https://mundo.sputniknews.com/20220303/el-comite-civico-opositor-anuncia-paro-regional-en-bolivia-contra-persecucion-judicial-1122600822.html

El Comité Cívico opositor anuncia paro regional en Bolivia contra "persecución judicial"

El Comité Cívico opositor anuncia paro regional en Bolivia contra "persecución judicial"

LA PAZ (Sputnik) — El Comité Cívico de Santa Cruz (este), uno de los grupos opositores más fuertes de Bolivia, confirmó un paro regional convocado en protesta... 03.03.2022, Sputnik Mundo

Aunque con ausencias anunciadas de varios sectores productivos y de servicios, el paro en Santa Cruz será la primera protesta cívica antigubernamental de este año, luego de que en 2021 los comités realizaran protestas que forzaron la anulación de dos leyes sobre control bancario y hasta lanzaron pedidos de renuncia de Arce.Calvo, un médico que está sometido desde el mes pasado a arresto domiciliario por una denuncia de ejercicio ilegal de la profesión, dijo que su caso es uno más de los procesos contra opositores que el Comité Cívico de Santa Cruz denunció como parte de la persecución judicial.El paro fue convocado también en solidaridad con la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020), quien está ya casi un año en detención preventiva y será sometida a juicio a partir del 28 de marzo acusada de golpe de Estado.Entre los sectores que decidieron no participar en la protesta destacan la banca, las poderosas asociaciones agroindustriales y los transportistas."El sector productivo no puede parar sus actividades diarias pero es respetuoso de la decisión del Comité Cívico", justificó vía Twitter el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Oscar Justiniano.La Federación del Autotransporte de Santa Cruz dijo en un comunicado que tampoco participaría en la protesta, porque era perjudicial para la población y tenía además "tintes políticos".El dirigente no confirmó versiones de que comités cívicos de otros departamentos trataban de organizar una reunión nacional antigubernamental para los próximos días, encuentro que fue suspendido dos veces desde principios de año.

