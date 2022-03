https://mundo.sputniknews.com/20220303/el-cinematografico-intento-por-robar-una-avioneta-con-cocaina-en-el-chaco-paraguayo-1122613604.html

El cinematográfico intento por robar una avioneta con cocaína en el Chaco paraguayo

El cinematográfico intento por robar una avioneta con cocaína en el Chaco paraguayo

Un grupo de cinco hombres fuertemente armados irrumpió en el aeropuerto de la localidad de Filadelfia (norte), en el departamento de Boquerón, centro del Chaco... 03.03.2022, Sputnik Mundo

La avioneta, indicó Tomás Klassen Vogt —encargado del aeropuerto de Filadelfia (norte)—, a medios locales, se encontraba con un bajo suministro de combustible, por lo que no pudo ser piloteada, dejando de funcionar a unos 200 metros de su hangar.El grupo tipo comando, ingresó fuertemente armado al recinto aeroportuario en horas de la madrugada amenazando al encargado del lugar, que se vio obligado a abrir las puertas de los hangares donde el grupo buscaba desenfrenadamente un 'paquete'.En la búsqueda del presunto cargamento de cocaína, el grupo destruyó otra aeronave, por lo que el jefe de Prevención y Seguridad del departamento de Boquerón, Víctor Daurelle, especuló con que el grupo tenía la información de la existencia del paquete, pero no de su ubicación exacta. El jerarca confirmó, a su vez, que efectivamente había un paquete con clorhidrato de cocaína.Alertados por las alarmas del lugar, los hombres huyeron del lugar al no poder hacer funcionar la avioneta por falta de combustible. En la huída dejaron un fusil y dos escopetas en la avioneta.Horas después, el propio comisario Daurelle, confirmó a la radio Monumental 1080 AM de Paraguay, la captura de cuatro sujetos, entre ellos un ciudadano boliviano, que presuntamente sería el piloto del grupo y un ciudadano brasileño que cuenta con antecedentes por narcotráfico.

