https://mundo.sputniknews.com/20220303/de-mexico-a-rusia-la-banda-espanola-dvicio-toca-balalaikas-rusas-1122590482.html

De México a Rusia: la banda española Dvicio toca balalaikas rusas

De México a Rusia: la banda española Dvicio toca balalaikas rusas

Tras varios años de espera y retrasos por la pandemia, por fin se hizo realidad el sueño de los fans rusos de ver a la banda española Dvicio actuar en Moscú el... 03.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-03T17:31+0000

2022-03-03T17:31+0000

2022-03-03T17:38+0000

estilo de vida

moscú

🎭 arte y cultura

méxico

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1122588358_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_cff5394354bf95f42a1262c875ad0c41.jpg

El concierto resultó todo un éxito y parece que ni los propios músicos esperaban una bienvenida tan cálida."Aún no somos conscientes de lo que sucedió ayer en Moscú…", comentó la banda en su cuenta de Instagram al compartir un fragmento de su concierto.Los músicos quedaron impresionados al escuchar una sala moscovita llena cantar sus canciones en español.En el concierto, los chicos tocaron por primera vez en directo su nueva canción Te pienso a cada hora, estrenada en las redes un día antes de la actuación.La conexión de Dvicio con Rusia se originó en las redes sociales."No sé cómo empezó, creo que por algún motivo escuché una canción de Alex [Vorobiév, cantante popular ruso] y me gustó. Le mandé un mensaje y él me contestó, empezamos a seguirnos y yo le lancé un reto: 'si te atreves a cantar una canción nuestra, yo canto una canción tuya'. Allí empezó un poco el trasvase de fans y lo hicimos con dos o tres canciones distintas. Y así empezó un poco la conexión con Rusia, pero eso ya hace bastantes años", explicó Andrés Ceballos, vocalista de la banda.Para que los músicos se inspiren en la cultura rusa, Sputnik lanzó un reto a la banda de tocar algunas de sus canciones con los instrumentos musicales típicos de Rusia.Además de Rusia, Dvicio también es popular en otro país exótico para una banda española: Tailandia. El grupo también es conocido en varios países latinoamericanos, sobre todo, en México. Los chicos se quedaron allí más de un año para grabar un disco. ¿Qué tiene de especial México? "Las mexicanas", contestó con seguridad Andrés."Nosotros dijimos México, pero no por el productor o por el disco, sino por salir de España y disfrutar, por vivir la experiencia. Luego nos salió bien, la verdad que todo fue muy bien. […] Teníamos 22 años y dijimos vamos a México a vivir la vida. Obviamente trabajamos mucho, pero luego nos lo pasamos muy bien", dijo el guitarrista Nacho Gotor, quien, por cierto, se casó la semana pasada con una mexicana. La banda partió a México justo después de visitar Rusia para llegar a tiempo a la boda.Los músicos no descartaron pasar más tiempo también en Rusia, aunque cuando haga menos frío, bromearon. Aunque los días de su estancia en Moscú no eran los más fríos del invierno ruso, sintieron bastante el clima, sobre todo notaron el contraste de las temperaturas dentro de las casas, donde hace calor por la calefacción central, y fuera, donde uno pasa mucho frío.Antes del concierto, los chicos tuvieron un par de días para ver la capital rusa y hablar con los periodistas."De verlo tanto en fotos, sobre todo la Plaza Roja, y en vídeos y luego verlo en persona impresiona. Como que ya lo conocías pero realmente no lo conocías", agregó Nacho Gotor, también guitarrista.Parece que los chicos están contentos con su fama fuera de España y, de momento, piensan mantenerse en los países donde les conocen.La banda se concentra en hacer música y dar conciertos en los países "donde les quieran y les traten bien".

moscú

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

María Ivánnikova https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108841/63/1088416347_0:0:750:750_100x100_80_0_0_82f7cf7afce30b8259e78190c8c99f13.jpg

María Ivánnikova https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108841/63/1088416347_0:0:750:750_100x100_80_0_0_82f7cf7afce30b8259e78190c8c99f13.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

María Ivánnikova https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108841/63/1088416347_0:0:750:750_100x100_80_0_0_82f7cf7afce30b8259e78190c8c99f13.jpg

moscú, 🎭 arte y cultura, méxico, rusia, europa