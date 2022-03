https://mundo.sputniknews.com/20220303/asesor-presidencial-ruso-afirma-que-las-propuestas-de-moscu-a-kiev-se-dividen-en-3-areas-1122588945.html

Asesor presidencial ruso afirma que las propuestas de Moscú a Kiev se dividen en 3 áreas

Asesor presidencial ruso afirma que las propuestas de Moscú a Kiev se dividen en 3 áreas

BREST, BIELORRUSIA (Sputnik) — Las propuestas que Moscú va a presentar ante Kiev en la segunda ronda de negociaciones sobre el conflicto en Ucrania se dividen... 03.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-03T15:23+0000

2022-03-03T15:23+0000

2022-03-03T15:26+0000

internacional

vladímir medinski

ucrania

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1122566223_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_4687170639a683402c8016c5afad9afb.jpg

El asesor confirmó que la nueva ronda de negociaciones de Moscú y Kiev efectivamente va a celebrarse y desmintió las informaciones de que la fecha y el lugar de la reunión han sido cambiados.Este 3 de marzo el politólogo bielorruso Yuri Voskresenski, cercano a los organizadores de las conversaciones, informó que Kiev se opuso a mantener en Bielorrusia las negociaciones sobre la operación militar rusa en Ucrania.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El 3 de marzo, el Ministerio de Defensa reveló que 498 efectivos rusos perdieron la vida y 1.597 resultaron heridos desde el comienzo de la operación especial; las bajas militares del lado ucraniano, según la misma fuente, ascienden a más de 2.870 muertos y unos 3.700 heridos.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.Minsk insiste en que no forma parte de la operación rusa, pero países de Occidente lo acusan de estar involucrado e imponen sanciones también a Bielorrusia.El 28 de febrero, las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron para negociar en una localidad próxima a la frontera bielorruso-ucraniana. No hubo resultados tangibles al término del encuentro, pero las partes anunciaron que continuarán el diálogo tras una serie de consultas en sus respectivas capitales. Según las previsiones, la segunda reunión tendrá lugar este 3 de marzo.

https://mundo.sputniknews.com/20220303/defensa-rusa-grupos-de-nacionalistas-ucranianos-fueron-rodeados-y-destruidos-por-las-ffaa-rusas-1122584289.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladímir medinski, ucrania, rusia, operación militar especial de rusia en ucrania