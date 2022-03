https://mundo.sputniknews.com/20220302/carlos-slim-regana-a-empresarios-es-una-tonteria-confrontar-a-la-4t-por-caprichos-ideologicos-1122545854.html

Carlos Slim regaña a empresarios: "Es una tontería confrontar a la 4T por caprichos ideológicos"

El empresario mexicano Carlos Slim criticó la confrontación ideológica que se vive en México porque considera que afecta el desarrollo del país y provoca que... 02.03.2022, Sputnik Mundo

En entrevista con Carlos Lomelí, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el dueño de Grupo Carso calificó como "estúpida" la confrontación ideológica, pues alimenta la desunión y el conflicto.Slim Helú consideró que "tener conflictos caprichosos o ideológicos es una tontería", ya que todo se reduce a confrontarse frente a las cámaras "porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado"."Los conflictos hay que ir a discutirlos y sostenerlos en la discusión, pero no es a periodicazos. Lo que nos urge en México es que en lugar de discutir y pelear y encontrando los lados flacos de otro, hay que pensar en la responsabilidad que tenemos con el país, la sociedad y la población de México", consideró el magnate mexicano.En este sentido, Carlos Slim sostuvo que los enfrentamientos en México, desde el periodo de Porfirio Díaz, han llevado al país a guerras civiles y aumentaron la pobreza y la desigualdad, pues la confrontación es una "estupidez" que daña al país, a la iniciativa privada y al gobierno."Lo que debemos de hacer es trabajar unidos, que se invierta y se apoye y que salgamos de esta situación de subdesarrollo que hemos tenido tantas oportunidades", lamentó el empresario.Como ejemplo, puso la situación actual de Petróleos Mexicanos, cuya producción decayó en casi dos millones de barriles de petróleo que hoy representarían ingresos diarios de 200 millones de dólares.Slim Helú también consideró que otro error fue bajar el salario, lo que ha mantenido estancado a México, al menos, desde 1980, ya que la gente no tiene los suficientes ingresos para participar de lleno en el mercado."Desgraciadamente, México es un país milagroso y hemos desaprovechado las oportunidades, las destruimos. Es una tristeza, cuando tenemos un momento de gran oportunidad acabamos con este. Lo he vivido y eso es muy triste que nos pase", lamentó el magnate.Carlos Slim consideró que la gran oportunidad que actualmente tiene México es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, por lo que llamó al sector empresarial a aprovechar este acuerdo."Hoy tenemos otra oportunidad, una gran oportunidad en que los activos tenemos que ser los empresarios de EEUU y México, más que los políticos. Los gobiernos ya hicieron su trabajo y nosotros no lo hemos hecho", aseguró el empresario mexicano.

