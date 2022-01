https://mundo.sputniknews.com/20220127/carlos-slim-se-queda-fuera-del-negocio-de-tv-de-paga-en-mexico-pero-solo-temporalmente-1120800394.html

Carlos Slim se queda fuera del negocio de TV de paga en México, pero sólo temporalmente

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México negó una concesión para ingresar al mercado de la televisión de paga a Claro TV, la empresa del... 27.01.2022, Sputnik Mundo

Aunque así lo determinaron las autoridades mexicanas, la decisión no es definitiva, ya que como tal no se rechazó el ingreso de la compañía, sino el proyecto mediante el cual solicitó entrar al negocio. Con esta decisión del IFT, Claro TV no podrá participar en este mercado, que es controlado en un 64% por la empresa mexicana Televisa, según datos oficiales. De este modo, la televisora del magnate mexicano Carlos Slim Helú se queda fuera, temporalmente, del sector de la televisión restringida. Tres comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvieron este 26 de enero votar en contra de un proyecto de resolución que proponía negar una concesión de televisión de paga a Claro TV. Según el organismo, el documento presentaba deficiencias, errores y desactualizaciones porque fue elaborado hace más de un año, de acuerdo con reportes de la prensa local. Los funcionarios que votaron en contra del proyecto son Ramiro Camacho, Sostenes Díaz y Arturo Robles, pero no por ello quiere decir que están a favor de Carlos Slim: simplemente piden que el documento presentado sea actualizado y corregido. Sin embargo, quienes sí votaron en contra de que Claro TV ingrese a la televisión de paga fueron Adolfo Cuevas y Javier Juárez, de acuerdo con información a la que tuvieron acceso medios como Reforma y El Economista. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el órgano autónomo que se encarga de vigilar y regular el sector de las telecomunicaciones en México. Las intenciones de la familia Slim de ingresar al negocio no han estado exentas de controversia. El 25 de enero, Carlos Slim Domit, hijo de Carlos Slim Helú y presidente del Consejo de Administración de América Móvil, acusó que la compañía AT&T ha ejercido presión en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para evitar la entrada de la empresa mexicana al mercado de televisión de paga, bajo el argumento de que Claro TV —propiedad de América Móvil— violaría las normas regionales de competencia con su incursión. Sin embargo, Slim Domit ha dicho que, en caso de entrar al negocio, Claro TV no incurriría en ninguna falta ni dejaría a México en posición de afectar acuerdos internacionales.

