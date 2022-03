https://mundo.sputniknews.com/20220301/por-que-es-clave-el-olfato-al-enamorarse-y-en-la-regulacion-del-ciclo-menstrual-1122486634.html

¿Por qué es clave el olfato al enamorarse y en la regulación del ciclo menstrual?

¿Por qué es clave el olfato al enamorarse y en la regulación del ciclo menstrual?

Un estudio científico comprobó que la sudoración influye a la hora de sentir atracción sexual hacia otra persona. Pero también se vincula al período de ovulación femenino. Un investigador mexicano explica el sentido predominante en hombres a la hora de enamorarse y cuáles en mujeres.

2022-03-01T22:10+0000

2022-03-01T22:10+0000

2022-03-01T22:10+0000

big bang

sociedad

💗 salud

señales

sexualidad

amor

sexo y amor

parejas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1122487052_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_22924600b1708779c84949e64323cef5.jpg

¿Por qué es clave el olfato al enamorarse y en la regulación del ciclo menstrual? Un estudio científico comprobó que la sudoración influye a la hora de sentir atracción sexual hacia otra persona. Pero también se vincula al período de ovulación femenino. Un investigador mexicano explica el sentido predominante en hombres a la hora de enamorarse y cuáles en mujeres.

Todos en algún momento de la vida nos pusimos nerviosos al ver a alguien que nos gusta o nos atrae. En algunos casos, esto te puede hacer transpirar, lo que genera más nervios porque uno no quiere oler mal. Sin embargo, la ciencia detectó que el olfato y la sudoración pueden jugar un rol importante y favorable en el proceso de enamoramiento.Uno de los investigadores, el mexicano Alonso Fernández Guasti, adscrito al Departamento de Farmacobiología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), explicó que si bien "no existe en la ciencia el término enamoramiento", hay bases biológicas sobre las respuestas sexuales que podrían acompañar este proceso, e implican el porqué de la atracción sexual de una persona a otra.Allí también se pudo determinar que los hombres se enamoran o se sienten más atraídos a través de la vista, en primera instancia, y las mujeres a través del olfato. Estos son los sentidos que predominan.Si bien no hay una explicación a este fenómeno biológico, sí lo hay en el caso de otro hallazgo: la exposición de una mujer a la sudoración de un hombre puede ayudarle a regular el ciclo menstrual.El científico mexicano explicó los motivos por los que el olfato condiciona nuestro comportamiento o reacciones ante ciertas situaciones.“Los primeros mamíferos se rigen fundamentalmente por este sentido y se preserva a lo largo de toda la escala filogenética. Las señales olfativas son detectadas por el bulbo olfatorio", afirmó."Se conduce la información olfativa a nivel central y se integra en áreas que regulan de manera muy importante la conducta sexual, la agresión, la maternidad, conductas del sistema nervioso que se llaman límbicas. (...) La condición olfativa es muy importante para regular todas esas conductas", agregó el entrevistado.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, señales, sexualidad, amor, sexo y amor, parejas, аудио