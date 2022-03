"Las sanciones contra Rusia conducirán a Europa a una recesión histórica"

https://mundo.sputniknews.com/20220301/experto-sanciones-a-rusia-fracasaran-y-crearan-recesion-en-europa-1122488226.html

En respuesta a la acción militar rusa, numerosos países –con excepciones como China– condenaron en términos enérgicos la intervención en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió las medidas como "el mayor paquete de sanciones" en la historia del bloque.Asimismo, admitió que será un costo para la economía europea también, pero subrayó la necesidad de enfrentar la "agresión" e "invertir en libertad e independencia".Sumado a esta crisis, la petrolera anglo-holandesa Shell dijo que se retira de las alianzas con Gazprom y Gazprom Neft, incluido el Proyecto Sakhalin II, y finalizando su participación en el gasoducto Nord Stream 2, cuya certificación fue suspendida por Alemania.La decisión de Berlín, presionado por la Administración de Biden, causará un espiral de precios fuera de control no solo en Alemania sino en los países vecinos, advirtió Rasmussen."Los precios de la energía se dispararán. Mis colegas en Europa dicen que los precios ya están al alza un 30%. Subirán mucho más, quizá al doble o más", dijo.A pesar de las garantías del presidente Joe Biden, Estados Unidos no está en condiciones de reemplazar los suministros de gas natural a Europa con ninguna energía alternativa que sea comparable en escala o costo, sostuvo Rasmussen."¿Cómo va Europa a reemplazar el gas ruso? ¡No lo hará! Bienvenida austeridad global", dijo.Rusia es uno de los mayores exportadores de gas natural del mundo y cuenta con la mayor reserva, subrayó."Los líderes europeos cometieron un grave error. El gas ruso no será reemplazado, imposible. Además, el gas que se reemplace será significativamente más caro, quizá dos o cuatro veces más costoso", sostuvo.Las consecuencias económicas de las sanciones contra Rusia se sentirán tanto por Estados Unidos como Europa, advirtió el experto."Estaremos enfrentando duros tiempos: esperemos que no una guerra total que podría convertirse en una nuclear muy rápidamente pero de todas formas una crisis global económica", dijo.Los trastornos económicos de las nuevas sanciones para castigar a Rusia afectarán absolutamente a Europa oriental y occidental, aseguró.El jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev, que según cifras de la ONU, ya causó 14.000 muertes.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

