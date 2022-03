https://mundo.sputniknews.com/20220301/dominicana-entre-el-optimismo-gubernamental-y-el-escepticismo-opositor-1122490430.html

Por si fuera poco, en su rendición el domingo de cuentas ante el plenario de la Asamblea Nacional (parlamento) el mandatario blasonó de contar con el nivel de reservas internacionales en divisas más alto de la historia dominicana, con 13 mil millones de dólares y la apreciación de la moneda nacional (peso) en un 1,4%, mientras en la mayoría de los países de la región acusaban un proceso de depreciación.Tales indicadores macroeconómicos no fueron óbice para que la oposición política cuestionara a una administración a la cual considera un gobierno de ricos, tal como lo califica el ex oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD, centroizquierda).Visión opositoraEl PLD, fuerza política del anterior jefe de Estado, Danilo Medina, insistió que el discurso de Abinader (el domingo 27 de febrero) dejó "muchas cuestionantes sin responder"."Lo escuchamos de nuevo (a Abinader) prometer una larga lista de obras que ya había mencionado el año pasado. Tanto en infraestructuras como en la renovación del transporte, el presidente repitió párrafos enteros como lo que ya había dicho que haría hace un año", disintió el vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez, quien tuvo a su cargo la réplica del partido gobernante en cinco de los últimos siete cuatrienios presidenciales.Jiménez agregó que la gente dominicana esperaba el domingo una respuesta empática, clara y directa sobre los problemas más graves del día a día.Entre las preguntas que quedaron sin respuesta en el mensaje presidencial enumeró las posibles soluciones a temas específicos como el alza descontrolada del precio de los alimentos y los combustibles, la inseguridad, el desempleo, falta de oportunidades, bajos salarios, y los costos de la vivienda, la educación y la salud."No les habló al 46% de los hogares que ese país tiene compuesto por madres solteras. Tampoco le habló a la clase media, en ningún momento mencionó a los adultos mayores ni a las personas con discapacidad (…) decimos que no les habló, porque según escuchamos parecería que el presidente no se ha dado cuenta cuando ha empeorado la situación de ellos en los últimos 18 meses", criticó el exministro de Economía.En el terreno macro República Dominica experimentó la cuarta mayor inflación en América Latina en 2021, apuntó el político opositor.En la misma cuerda se expresó Glenn Davis, integrante del Comité Central del PLD, para quien el mensaje del primer magistrado no cumplió las expectativas del ciudadano de a pie, pues estuvo dirigido a una élite empresarial.Apoyo del capitalOtra visión diametralmente opuesta salió a relucir desde los representantes del gran capital.Para botón de muestra basten las declaraciones del presidente del Consejo de Administración de Cap Cana (destino urbano en la costa este), Fernando Hazoury, quien valoró de manera positiva la gestión de año y medio de la administración Abinader.El empresario aludió al impacto de pandemia mundial de COVID-19 en esa etapa, pese a lo cual el país antillano puntuó como el principal receptor de inversiones extrajeras directas en el Centroamérica y el Caribe, con flujos netos superiores a los tres millones de dólares.Recordó que en su discurso el mandatario mencionó la aprobación durante 2021 de 47 nuevos proyectos turísticos, con 9.423 habitaciones y una inversión de 1.700 millones de dólares, más otros ocho mil cuartos ya en construcción.A su juicio la buena gestión de la crisis sanitaria, incluido un plan nacional de vacunación valorado en 57 millones de pesos (969 millones de dólares), contribuyó a la recuperación de la confianza del turismo internacional, que en los últimos meses aportó a la economía dominicana 5.400 millones en divisas.Sin hablar de crisisEl expresidente dominicano Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2008) comentó que el Gobierno de Abinader sacó la palabra crisis del diccionario político nacional."En ese sentido genera una creencia de bondad que no existe en la práctica y en la práctica la gente lo que está es pasando hambre y el gobierno lo está reconociendo porque amplía la tarjeta Supérate (programa que facilita la incorporación al mercado laboral) en el número de beneficiarios", expuso el candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo en una reciente entrevista con el Noticiero Telenoticias.Fernández concordó en que las políticas de protección social siempre se aplican en tiempos difíciles, pero deben ser transitorias pues su propósito debe ser que las personas beneficiadas eventualmente pasen a la clase media y se incorporen al mercado laboral.Abinader anunció el domingo que el Gobierno integrará 300.000 nuevas familias al programa Supérate y otras 400.000 para recibir el beneficio del Bonogas, al tiempo que aumentó este último subsidio de 228 pesos dominicanos (3,80 dólares) a 470 (7,99 dólares).

