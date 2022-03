Cancillería rusa: las sanciones occidentales no tienen base legal

https://mundo.sputniknews.com/20220301/cancilleria-rusa-las-sanciones-occidentales-no-tienen-base-legal-1122455034.html

Los servicios de seguridad de la OTAN están detrás de las noticias falsas antirrusas sobre la operación militar rusa en Ucrania, ha declarado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Asimismo, indicó que la gente en Occidente ve los procesos que se están produciendo en sus economías como resultado de las sanciones contra Rusia, aunque el país aún no ha impuesto sus medidas de respuesta. "Ellos saben por qué tienen esos precios en los recursos energéticos, saben lo que está sucediendo en sus diversos sectores económicos, y entienden que sus líderes, al hacer esta elección, han lanzado procesos relevantes en sus propios países y deben ser conscientes de ello. Una vez más, me gustaría decir que Rusia todavía no ha introducido medidas de respuesta", subrayó.El 21 de febrero, Rusia reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk. Las dos territorios se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras desconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev y desde entonces no cesa el conflicto entre el Gobierno central y los dos territorios.El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una alocución televisada el 24 de febrero por la mañana, anunció el lanzamiento de "una operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron la ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.Putin afirmó que uno de los objetivos de Rusia es lograr "la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania". También amenazó con llevar al juicio a los autores de "numerosos crímenes sangrientos contra civiles". El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

