Experto: Rusia reconoce repúblicas de Donbás porque Occidente ignora sus inquietudes de seguridad

Experto: Rusia reconoce repúblicas de Donbás porque Occidente ignora sus inquietudes de seguridad

21.02.2022

El 21 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó los decretos de reconocimiento de la independencia de las dos repúblicas del Donbás, y aseguró que la decisión era necesaria desde hace tiempo.El experto añadió que Siria también indicó que reconocerá a Luhansk y Donetsk y que cree que muchos otros países le seguirán, mientras que considera que "la gran cuestión" es China."El paso de Putin de hoy ha demostrado lo estúpidos que son los "expertos" y funcionarios del Gobierno de EEUU y Reino Unido que no paran de repetir una y otra vez que "Rusia está a punto de invadir Ucrania". Esto es especialmente cierto para el asesor de Seguridad Nacional de EEUU Jake Sullivan y el secretario de Estado (Antony) Blinken", añadió McAdams.En ese sentido consideró que "su incompetencia está ahora a la vista"."Como he estado diciendo todo el tiempo, ¿por qué querría Rusia "poseer" Kiev? Lugansk y Donetsk están ahora separados de Ucrania -probablemente para siempre- sin que se haya disparado un tiro", añadió.Al ser consultado sobre la posible reacción de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el experto se preguntó si los aliados serían capaces de demostrar unidad."La OTAN se está resquebrajando (…) Habrá que ver cuál es el siguiente movimiento de Alemania. ¿Aceptarán cancelar (el gasoducto) NordStream 2? En ese caso, podría ser un frío descanso de invierno para ellos", añadió.McAdams también se refirió a las sanciones que ya está anunciando Washington."Para empezar serán contra Lugansk y Donetsk (…) eso es gracioso y confuso: ¿significa que EEUU ya ha reconocido estas regiones como parte de Rusia? Porque si no es así, ¡EEUU está sancionando a Ucrania!", enfatizó.Cuando las tensiones en torno a Ucrania estallaron a finales del año pasado, Rusia publicó sus sugerencias de seguridad para la OTAN y EEUU.Moscú pidió específicamente garantías de que la alianza no se extendería hacia el este para incluir a Ucrania y Georgia, a lo que Washington respondió insistiendo en que no permitirá que nadie cierre la política de puertas abiertas de la OTAN.La situación en Donbás se agravó aún más en los últimos días, ya que Luhansk y Donetsk denunciaron un aumento de los bombardeos de las fuerzas armadas ucranianas y ordenaron la movilización general en previsión de una ofensiva del Ejército de Kiev.A finales de la semana pasada comenzó la evacuación de ciudadanos de Donbás hacia Rusia, en primer lugar mujeres, niños y ancianos.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

