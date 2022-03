https://mundo.sputniknews.com/20220301/analistas-espanoles-estamos-en-un-punto-de-escalada-muy-fuerte-entre-occidente-y-rusia--1122449497.html

Analistas españoles: "Estamos en un punto de escalada muy fuerte entre Occidente y Rusia"

¿Qué significan las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov sobre la presencia de armas nucleares de EEUU en territorio... 01.03.2022, Sputnik Mundo

Lavrov ha manifestado que es "inaceptable" para Rusia que las armas nucleares de EEUU estén en Europa, y añadió que es hora de devolverlas a casa y que en las circunstancias actuales hay que hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística.Para el analista político y experto internacional, Pablo del Amo, estas declaraciones del responsable de Exteriores ruso son previsibles y "entran dentro de lo normal teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos", ha señalado en entrevista telefónica con Sputnik."Estamos en un punto de escalada muy fuerte entre Occidente y Rusia. Los países aliados de la UE están ayudando masivamente a Ucrania y Rusia está preocupada. No quiere y no le conviene", sostiene el experto.Sin embargo, preguntado por la posibilidad de que en una intensificación de las operaciones militares, pudiera darse el caso de utilizar armas nucleares, Del Amo descarta esta opción radicalmente: En la misma línea se expresa en entrevista telefónica con este medio Alejandro López Canorea, coordinador del portal web Descrifrando la Guerra: "Todas las declaraciones que estamos viendo en estos días hay que contextualizarlas en este escenario de ruptura casi total entre Rusia y Occidente. Están aplicando sanciones muy fuertes a Rusia que contarán con una respuesta igual de contundente, así que en este sentido, las declaraciones de Serguéi Lavrov son lógicas y esperables".Rusia y EEUU concentran la mayor cantidad de armas nucleares del mundo, y según sostienen ambos expertos, aunque haya acuerdos internacionales entre las potencias, poner el tema nuclear sobre la mesa "no deja de ser un elemento de disuasión, porque las armas nucleares se tienen para no tener que usarlas. Comenzar una guerra nuclear sería devastador para todos", explica López Canorea.El ministro de Asuntos Exteriores ruso ha señalado que hay que hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística: "Rusia pide a EEUU y a sus aliados que se sumen a una moratoria de despliegue de misiles de corto y medio alcance en Europa". Lavrov ha señalado también que está dispuesta a trabajar con EEUU en cuestiones de estabilidad estratégica y recordó que en 2021 fue prolongado por cinco años el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) e iniciado un diálogo integral sobre estabilidad estratégica, cuyo objetivo principal es "sentar las bases para futuras medidas de control de armamentos y reducción de riesgos".En los próximos días, Rusia y Ucrania se han comprometido a mantener nuevos encuentros negociadores. Los expertos consultados por Sputnik creen que la crisis acaba de comenzar y que el escenario de conflicto va para largo porque ninguna de las partes ha conseguido sus objetivos.

