Video exhibe el posible retiro de cuerpos tras una masacre masiva en Michoacán

La tarde del domingo 27 de febrero se acusó en distintos medios y redes sociales que un grupo armado ejecutó a al menos 17 de personas en un velorio en el... 28.02.2022

En las imágenes divulgadas se muestra cómo un grupo de personas es arrinconado contra una pared para luego sufrir múltiples impactos de bala detonadas desde diferentes flancos por sujetos en torno de distintos vehículos.Ubicado en la frontera territorial con Jalisco y a unos 274 kilómetros al occidente de la capital de la entidad, Morelia, el municipio fue visitado por la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, que informó que no halló víctimas en el sitio."En el sitio, que se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas, sin embargo, en una bolsa se encontraron envases de productos de limpieza. En el lugar se recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego calibres 0,9 mm, 7,72, 5,56 y 45 mm", reportó la Fiscalía."De igual forma, se aseguró una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparo de arma de fuego", añadió.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró en su conferencia de prensa de este lunes 28 de febrero que si bien las autoridades investigaron los hechos no tienen datos sobre los cuerpos o las víctimas.En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la fiscalía michoacana dijo que probablemente los agresores retiraron del sitio los cuerpos de las víctimas.Un video del retiro de cadáveresNo obstante estos antecedentes, el periodista Héctor De Mauleón exhibió en su cuenta de Twitter un video donde se perciben dos cuerpos aparentemente sin vida a bordo de la caja de una camioneta estilo pick-up, lo que señalaría el retiro de los cadáveres ultimados."En San José de Gracia se han hallado casquillos, sangre, restos de masa encefálica y un video en el que se ve una camioneta negra que se lleva en la batea, amontonados, al menos dos cuerpos. Este es el video donde, al fondo, se ve la camioneta en la que se aprecian claramente dos cuerpos. Es todo lo que hay hasta el momento", compartió."Se sabe que un líder del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), Sierra 3, envió a su gente a un velorio para que mataran a un miembro de la Familia Michoacana: Alejandro García, El Pelón", aseveró el periodista.Al menos desde 2006, año en que Felipe Calderón tomó posesión como presidente de México, Michoacán es uno de los focos de violencia más pronunciados del panorama mexicano, además de que en la actualidad forma parte de los nueve estados prioritarios del gabinete federal de seguridad, junto a Sonora, Baja California, Estado de México, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, Chihuahua y Guanajuato.Disputado por grupos del crimen organizado, Michoacán ocupa una posición clave en el territorio nacional por sus condiciones climáticas, que favorecen el cultivo de mariguana, su producción prioritaria de aguacate, la principal del país, y su salida al Océano Pacífico, lo que le permite mantener una comunicación estratégica con entidades como Jalisco, Sinaloa, o bien destinos en Estados Unidos como California.En diciembre de 2006 Calderón desplegó un conjunto de fuerzas federales en la entidad en el marco de su llamada guerra contra el narcotráfico, lo que disparó los índices de violencia en Michoacán y ha cobrado miles de víctimas mortales del crimen organizado desde entonces.

