"Si tuvieras vergüenza cerrarías la boca": rechazan condolencias de Calderón por ataque en Michoacán

"Si tuvieras vergüenza cerrarías la boca": rechazan condolencias de Calderón por ataque en Michoacán

El expresidente de México Felipe Calderón se sumó a las críticas generadas por la ejecución de un grupo de personas en un velorio que se realizaba en San José... 28.02.2022, Sputnik Mundo

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario calificó como una noticia escalofriante lo sucedido este 27 de febrero, en el municipio Marcos Castellano, e hizo referencia a la información que brindó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, y la cual señala que en el lugar sólo se encontraron "restos humanos", pero no cuerpos.El pronunciamiento del exmandatario no fue bien recibido por algunos de sus seguidores, ya que algunos usuarios le recordaron cuando, en su gobierno, no se reconocieron casos como la matanza de migrantes, en San Fernando.Otros consideraron que parte del problema de violencia en el país es consecuencia directa de la llamada guerra contra el narco que inició Calderón Hinojosa en su sexenio, por lo que tildaron al expresidente de cínico.Este 27 de febrero se difundió un video en redes sociales donde se observa cómo un comando armado dispara contra 17 personas que están en un velorio en San José de Gracia, en Michoacán.Las imágenes se volvieron virales y fueron confirmadas por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, quien detalló que encontró casquillo percutidos y productos de limpieza en el lugar de los hechos, el cual ya había sido limpiado.Durante la conferencia matutina del 28 de febrero, el presidente López Obrador aseguró que, hasta el momento, desconocían cuántas víctimas mortales dejó el ataque, por lo que no podía confirmar la cifra extraoficial que circula de 17 muertos.

