https://mundo.sputniknews.com/20220228/asesinan-a-17-personas-afuera-de-un-funeral-en-mexico--imagenes-fuertes-1122385592.html

Asesinan a 17 personas afuera de un funeral en México | Imágenes fuertes

Asesinan a 17 personas afuera de un funeral en México | Imágenes fuertes

Usuarios difundieron en redes sociales un video donde 17 personas son masacradas afuera de un velorio en San José de Gracia, un pueblo ubicado en el Occidente... 28.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-28T14:50+0000

2022-02-28T14:50+0000

2022-02-28T14:50+0000

américa latina

méxico

michoacán

narcotráfico

seguridad

sociedad

cartel de jalisco nueva generación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1117815494_0:0:1219:685_1920x0_80_0_0_9bc7435efc2617ddca4e56d9644595a8.jpg

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ya investiga los hechos ocurridos en esta comunidad ubicada casi en la frontera con el estado de Jalisco, aunque hasta el momento no ha confirmado si esa cantidad de gente fue asesinada por el narcotráfico.Cuando llegaron al lugar del ataque, las autoridades señalaron que no encontraron ningún cuerpo: sólo una bolsa con productos de limpieza con los que supuestamente los criminales limpiaron la escena del crimen. También hallaron casquillos pertenecientes a armas de fuego calibres .9 mm, 7.72, 5.56 y 45 mm."De igual forma, se aseguró una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparo de arma de fuego", detallaron las autoridades locales. Ante esta postura, ciudadanos, opositores al Gobierno y periodistas han mostrado su incredulidad en torno a las primeras conclusiones de la policía, que trabaja en conjunto con la la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En el video, se observa cómo presuntos integrantes del crimen organizado matan a balazos a un grupo de personas que se encontraba afuera de un funeral en San José de Gracia, un pueblo localizado en una zona donde constantemente se registran enfrentamientos entre células criminales o entre grupos delincuenciales y autoridades. El video fue tan difundido y replicado en redes sociales que llegó hasta Palacio Nacional, donde este 28 de febrero el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador puso en duda la veracidad de los hechos. "Pero sí hay evidencias de que hay casquillos, creo que unos restos, pero no los cuerpos, pero se habla en las redes de 17 fusilados, me llamó la atención", agregó López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20220223/cumpla-con-su-pacto-el-narco-amenaza-a-un-gobernador-de-mexico-en-redes-sociales-1122129776.html

méxico

michoacán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, michoacán, narcotráfico, seguridad, sociedad, cartel de jalisco nueva generación