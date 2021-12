https://mundo.sputniknews.com/20211213/amlo-algunos-empresarios-se-arrepienten-y-hasta-me-han-pedido-disculpas-1119267365.html

AMLO: "Algunos empresarios se arrepienten y hasta me han pedido disculpas"

A unos días de haberse reunido con algunos de los hombres de negocios más poderosos de México, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que... 13.12.2021, Sputnik Mundo

Durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano sostuvo que "los empresarios están ayudando mucho" para que su Gobierno alcance sus objetivos, e incluso mencionó que algunos de ellos "se arrepienten y hasta me están ofreciendo disculpas [por abusos que se cometieron]".El 9 de diciembre, López Obrador se reunió en Palacio Nacional con varios empresarios, muchos de ellos opositores manifiestos de su administración. Entre los que acudieron al encuentro están Carlos Slim Domit, de Grupo Carso; Antonio del Valle, de Mexichem y el Consejo Mexicano de Negocios; Daniel Servitje, de Grupo Bimbo; Eduardo Trizio, de Grupo Lala; Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y Claudio X. González, de Kimberly-Clark.Uno de los temas que se abordaron en esta reunión fue la reforma eléctrica, a la cual se han opuesto los empresarios a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) o de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).Este último organismo ha dicho que la iniciativa del presidente López Obrador atenta contra la economía familiar de los mexicanos y contra el medio ambiente."Al actual Gobierno parece no importarle el planeta", criticó la Coparmex el 25 de octubre pasado.Según el gremio empresarial, la reforma eléctrica propuesta por López Obrador —y que aún debe discutir y, eventualmente, aprobar el Congreso— aumentará las tarifas del servicio eléctrico de México, desalentará la inversión en energías limpias y otorgará mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal que opera la generación de electricidad en el país latinoamericano.En respuesta, el presidente mexicano ha dicho en varias ocasiones que el sector privado se opone a su propuesta en materia energética porque quiere conservar sus privilegios."[Los empresarios] cometieron pecado social y le dieron la espalda al prójimo", dijo López Obrador en referencia a la reforma energética que se aprobó en 2013, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. A ese acto, el mandatario lo llamó "un atraco".Y aunque reconoció que la opinión del sector empresarial es importante para la formulación de la reforma eléctrica, advirtió que habrá asuntos en los que su Gobierno no cederá, como en la intención de nacionalizar el litio.

