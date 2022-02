https://mundo.sputniknews.com/20220228/eeuu-piensa-calibrar-las-sanciones-a-rusia-en-funcion-de-sus-acciones-1122417532.html

EEUU piensa calibrar las sanciones a Rusia en función de sus acciones

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU está listo para aumentar las sanciones a Rusia o graduarlas dependiendo de si las medidas cambian o no el comportamiento de Moscú... 28.02.2022, Sputnik Mundo

"Todavía creemos en la diplomacia (...) Sabemos que la diplomacia es el único medio responsable y sostenible para poner fin a este conflicto. Es precisamente por eso que estamos apoyando a nuestros socios ucranianos mientras participan en esas conversaciones... (Si) necesitamos comprometernos con la Federación Rusa, debemos tener la capacidad de hacerlo nosotros mismos, ya sea a través del Departamento de Estado, ya sea a través del Departamento de Defensa, ya sea a través de cualquier otro canal que tengamos con la Federación Rusa", dijo Price a los periodistas.Estados Unidos tuvo recientes contactos con Rusia sobre las operaciones de la embajada estadounidense en Moscú, dijo.EEUU no ha cambiado su postura nuclear y en este momento cree que no hay necesidad de modificarla, declaró Price.El domingo 27, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó que las fuerzas de disuasión de su país se pongan en alerta máxima.Las naciones occidentales han aumentado la coordinación en materia de defensa y la presión de las sanciones sobre Rusia después de que lanzara una operación militar especial en Ucrania tras las peticiones de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk para defenderse de la intensificación de los ataques de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

