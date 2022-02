https://mundo.sputniknews.com/20220228/con-esta-decision-de-prohibir-rt-y-sputnik-europa-actua-como-una-colonia-de-eeuu-y-la-otan-1122420442.html

Con esta decisión de prohibir RT y Sputnik, "Europa actúa como una colonia de EEUU y la OTAN"

Con esta decisión de prohibir RT y Sputnik, "Europa actúa como una colonia de EEUU y la OTAN"

"Tomar como rehén a la libertad de prensa no es la solución de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. La censura nunca es una respuesta propia de las... 28.02.2022, Sputnik Mundo

Lidia Fagale, la Secretaria General de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y miembro de la Plataforma de Cooperación Internacional de Organizaciones de Periodistas, ha expresando su rechazo y su repudio acerca de la prohibición de RT y Sputnik en el territorio europeo. ¿No se trata en distintas escalas de una verdadera lucha de clases lo que incide en el tan mentado concepto de la libertad de prensa o de expresión? Y agrego algo más, más allá de la opinión cada uno tenga del conflicto Rusia-Ucrania, no podemos omitir que hoy Europa con esta decisión actúa como una colonia de los EEUU y Gran Bretaña, y la OTAN."Además, ¿quién regula el silencio, lo que no se dice? Estamos frente a un enorme desafío, quienes nos autopercibimos periodistas. En muchos en Occidente reproducen las denominadas fake news, que nacen en las usinas más oscuras del poder si esto les plantea ninguna cuestión ética. Hoy la mentira está muy organizada y tiene claros autores intelectuales", dijo Fagale. "Falta, resta organizar la verdad y que tenga alcance internacional. En ese sentido, y también como a miembro de la plataforma de cooperación de Organización Internacional de Periodistas, que nació en Beijing en 2018 y que comparto junto con Rusia y otros países, siento una enorme oportunidad respecto a la existencia de esta plataforma en el sentido de aportar justamente a la organización de la verdad y que esta no renuncia a la historia, a la perspectiva histórica, donde la memoria no sea solo la construcción ideológica, interesada de unos pocos. Estamos creo frente a esta cruel realidad", reiteró Fagale en la entrevista con Sputnik.Mientras tanto, María Jose Braga presidente Federación Brasileña de periodistas afirmó:"El etiquetamiento de Twitter a periodistas de Sputnik como '"medios controlados por el estado, Rusia" "es una sanción sin justificación, porque los periodistas hacen su trabajo y deben continuar haciéndolo, más aún cuando están en una situación de conflicto. Sputnik, aunque es un medio estatal, es una agencia de periodismo de profesionales competentes y comprometidos. Es necesario defender su derecho profesional de trabajar en Sputnik y de seguir haciéndolo".

