Sánchez dice que las sanciones continuarán hasta el retiro de las fuerzas rusas de Ucrania

Sánchez dice que las sanciones continuarán hasta el retiro de las fuerzas rusas de Ucrania

El mandatario español afirmó que la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania supone un riesgo para la seguridad de toda Europa y para sus "valores democráticos", colocando al continente ante un momento "definitorio" de su historia."Se ve amenazada la idea de que el mundo debe regirse por la ley y no por la venganza de un sátrapa", aseguró.Ante este escenario de crisis, Sánchez prometió que los socios europeos responderán en todo momento "con unidad y determinación" a través de las sanciones económicas para "aislar a Rusia, a Putin y a la oligarquía que apoya a Putin".El mandatario español reconoció que las sanciones económicas –que incluyen medidas como cerrar el espacio aéreo a las aerolíneas rusas o asilar a algunos bancos rusos del sistema SWIFT, entre otras– también causarán un daño económico a Europa.Sin embargo, aseguró que la Unión Europea debe asumir ese coste porque "sería aún mayor el coste que supondría no hacerlo".En adición, Sánchez señaló que la Unión Europea debe aprovechar la situación para replantearse la necesidad de tener una mayor autonomía estratégica, sobre todo en cuestiones como el suministro energético, donde abogó por diversificar las fuentes de energía con una mayor apuesta por las renovables y, sobre todo, por reformar el mercado para que el precio del gas no impacte sobre el coste de la electricidad.En la inauguración del Mobile World Congress también tomaron la palabra otras autoridades como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, o el rey de España, Felipe VI.Todos ellos coincidieron en su condena a la operación militar de Rusia en Ucrania, que fue calificada por Felipe VI como una "inaceptable agresión".

