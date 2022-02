https://mundo.sputniknews.com/20220226/un-inesperado-efecto-que-tiene-el-consumo-de-bebidas-azucaradas-en-la-adolescencia-1122339817.html

Un grupo de científicos confirmó en su estudio un vínculo entre el alto consumo de bebidas azucaradas durante la adolescencia y el incremento de la masa grasa... 26.02.2022, Sputnik Mundo

Los adolescentes normalmente consumen más bebidas azucaradas que otros grupos de edad, pero pocos saben sobre cómo este hábito dañino puede afectar a la composición corporal en la edad adulta.Para abordar esta brecha de conocimiento, Amrei Bennett, de la Universidad de Australia Occidental, y sus colegas analizaron datos de los participantes del estudio realizado.El equipo elaboró cuestionarios para los adolescentes y jóvenes de 14, 17 y 20 años para analizar sus hábitos alimentarios, en particular la ingesta diaria de bebidas azucaradas.Mediante la absorciometría de rayos X de doble energía realizada entre los jóvenes de 20 años, los investigadores midieron la masa grasa corporal total, la masa magra y el contenido mineral óseo. Al final, fueron identificados cuatro patrones de consumo de bebidas azucaradas: consistentemente bajo, creciente, disminuido y consistentemente alto.El grupo de voluntarios con un consumo consistentemente alto tomaron diariamente más de 1,3 porciones (1 porción = 250 ml) de bebidas azucaradas a lo largo del tiempo, mientras que aquellos con un consumo constantemente bajo menos de 0,5 porciones.En la investigación participó un total de 1.137 participantes. Quienes consumían regularmente una gran cantidad de bebidas azucaradas en la adolescencia, tenían más masa grasa corporal a los 20 años en comparación con aquellos que no las tomaban a menudo, establecieron los autores del estudio.Los científicos no observaron vínculos evidentes entre el consumo de bebidas azucaradas y la masa corporal magra o el contenido mineral óseo a los 20 años de edad.Hasta el momento, pocos estudios han abordado este tema. Los resultados muestran que la ingesta consistentemente más alta de bebidas azucaradas en la adolescencia se asocia con un aumento de la masa grasa corporal en la edad adulta temprana. Lo que no se confirma en caso de la masa magra o la masa ósea.De este modo, reducir el consumo de bebidas azucaradas en la adolescencia puede ayudar a prevenir las consecuencias a largo plazo asociadas con el aumento de la masa grasa en la edad adulta temprana. Dicho estudio fue publicado en The Journal of Nutrition.

