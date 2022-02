https://mundo.sputniknews.com/20220226/familias-mexicanas-llegaron-a-rumania-desde-ucrania-con-proteccion-diplomatica-1122342826.html

Familias mexicanas llegaron a Rumanía desde Ucrania con protección diplomática

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un grupo de familias mexicanas llegaron a Rumanía desde Ucrania con la protección diplomática, informó el canciller Marcelo... 26.02.2022, Sputnik Mundo

"Llegaron a Rumanía las primeras familias mexicanas asistidas por el protocolo de protección en marcha. Muy contentos, un avión de la Fuerza Aérea los traerá a casa", escribió Ebrard en su cuenta de Twitter.Una fuente oficiosa de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó a los corresponsales que todavía no está definida la fecha de su llegada al país latinoamericano.En otro tuit Ebrard comunicó que la embajadora mexicana en Kiev, Olga García Guillén, sigue trabajando desde la residencia de México."Escuchan detonaciones. Hay toque de queda por lo que no puede mover vehículos", escribió el jefe de la diplomacia mexicana.El secretario de Relaciones Exteriores detalló además que está en comunicación con 90 personas, aproximadamente, para llevarlas a Rumanía "en cuanto sea posible".El 25 de febrero, un autobús con mexicanos partió de Ucrania hacia Rumanía tras el comienzo de la operación militar especial rusa.La embajadora mexicana en Ucrania informó al Gobierno desde Kiev que ocurrió una explosión en el edificio contiguo a la Embajada del país latinoamericano, y por esa razón trabajaba desde la residencia diplomática y no desde la sede oficial de la legación.Por otra parte, un mexicano se reportó "atorado" en el pueblo de Szeginie, en la frontera de Ucrania con Polonia. Según los medios, fue separado de su esposa y sus tres bebés.De acuerdo con un pedido de ayuda para salir de Ucrania que fue atendido por la Cancillería mexicana, "no hay agua ni comida" y "su familia lo espera del otro lado"."Nos reportan que está en comunicación permanente con el cónsul mexicano, que está del lado polaco. Se nos informa que la salida de hombres en edad de combate es muy lenta. Seguimos cabildeando", respondió Daniel Millán, jefe del despacho de Ebrard, en su cuenta de Twiter.El Gobierno de México enviará un avión militar para trasladar a connacionales que huyeron de Ucrania hacia Rumanía.En el plano diplomático, Ebrard anunció la noche del viernes que la postura de México en el Consejo de Seguridad de la ONU es una "condena la invasión de Ucrania, porque sabemos lo que significa: a nosotros nos han invadido cuatro veces".En la madrugada del 24 de febrero el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso el toque de queda en Kiev y la ley marcial en todo el territorio nacional, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países condenaron en términos contundentes la intervención militar de Rusia en Ucrania. Estados Unidos, Canadá, Japón y los países de la Unión Europea decidieron imponer nuevas sanciones a Rusia por la situación en Ucrania, apuntando no solo contra representantes del Gobierno, sino también sus sectores bancario, energético, aéreo y espacial.

